Aagesen asegura que España tiene a corto plazo una situación "muy positiva" de suministro de queroseno

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ofrece declaraciones a los medios tras una reunión con agentes del sector gasista y del sector petrolero, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). En - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado este miércoles que la situación de España respecto al suministro de combustibles de aviación "a corto plazo es muy positiva", a pesar de las tensiones por el conflicto en Oriente Próximo.

En declaraciones a la prensa en el marco de la cumbre Diálogos de Petersberg sobre el Clima en Berlín, Aagesen señaló que el país tiene reservas tanto de queroseno como de distintos productos derivados del petróleo debido a una infraestructura del sector que, con un total de ocho refinerías, "permite tener una base sólida y dar respuesta de forma rápida a esa demanda".

A este respecto, indicó que muchas de las refinerías lo que están haciendo es "operar para maximizar la generación de queroseno sabiendo que a veces esos destilados medios vienen de fuera".

No obstante, en el caso concreto del queroseno, apuntó que España solamente importa el 20% del total que consume, mientras que en otros países, como Alemania, Inglaterra o Francia, esa cantidad importada de esos productos destilados medios es mayor y "viene de terceros países que dependen del Estrecho de Ormuz, y por lo tanto es una situación más compleja".

A pesar de ello, consideró que lo que hay que hacer es "seguir trabajando" para que se produzca el cese de hostilidades y se alcance "una solución al conflicto dialogada y diplomática".

Por otra parte, la ministra también añadió que ya se liberaron cuatro días de las reservas estratégicas acordadas por parte de los países que integran la Agencia Internacional de la Energía (AIE), quedando disponibles 8,3 días adicionales, que se llevarán a cabo cuando se identifique "el mejor momento" para ello.

"Creemos que todavía no ha llegado el momento para ello", dijo, añadiendo que existía un plazo de 90 días para esa liberación de reservas y que el Gobierno trabaja con Cores y el sector para identificar ese momento oportuno.