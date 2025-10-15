Aagesen defiende la diligencia del Gobierno para tomar medidas por apagón y reprocha al PP su oposición a todo

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, interviene durante una sesión de Control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). El pleno del Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

Reitera que el compromiso para sacar adelante las medidas de refuerzo del sistema eléctrico sigue siendo "máximo"

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido que el Ejecutivo ha actuado "con diligencia, responsabilidad y rigor técnico" para adoptar medidas con las que evitar un nuevo apagón eléctrico como el del pasado 28 de abril, mientras que ha recriminado al PP que haya votado en contra de la tramitación urgente del paquete de medidas que se planteó para mejorar la resiliencia del sistema.

A pregunta del diputado del PP Juan Diego Requena en el Pleno del Congreso de los Diputados, Aagesen lamentó el rechazo de la oposición a todas las medidas planteadas en la Cámara Baja, ya sean referentes al sector eléctrico o a un pacto de Estado frente a la emergencia climática, aunque subrayó que desde el Gobierno se mantiene la "mano tendida".

"Lo que le puedo decir claramente es que ustedes, cuando han podido venir en esta Cámara y aprobar medidas respaldadas por los sectores, también por la sociedad civil, por los consumidores o por las organizaciones ecologistas, han dicho no. Cuando ustedes han podido también en esta Cámara decir que sí a aumentar la supervisión del sistema y tener mayor transparencia para que toda la ciudadanía pueda conocer esa información, ustedes han dicho no", afirmó.

Además, Aagesen valoró cómo desde el incidente del 28 de abril el Gobierno "ha trabajado con diligencia" para presentar un informe sobre el apagón, que ha sido "avalado por 45 expertos de la Unión Europea". "45 expertos alineados al 100% con el informe que ha presentado este Gobierno", enfatizó al respecto.

EL PP RECRIMINA QUE EL PRECIO DE LA LUZ SEA UN 30% MÁS CARO.

Por su parte, el diputado del PP Juan Diego Requena calificó a Aagesen de "ministra de los apagones" y recriminó que el 'modo seguro' que se está aplicando al sistema eléctrico desde el 'blackout' está haciendo que el precio de la electricidad sea un 30% más caro, "costando a la industria 1.000 millones de euros adicionales".

"Es un bochornoso espectáculo ver a tres socialistas pelearse, no por resolver el problema del apagón del que usted es la responsable, sino por repartir las culpas. La presidenta de Red Eléctrica, exministra socialista, le acusa de obligarla usted a meter renovables y luego lavarse las manos. La presidenta de la CNMC, puesta por Pedro Sánchez, le quita a usted su autoridad como ministra", aseguró.

A respuesta en otra pregunta en la sesión de control por parte del diputado de Euskal Herria Bildu Mikel Otero, Aagesen subrayó, respecto a las medidas para reforzar el sistema eléctrico que recogía el Real Decreto-ley 7/2025, que decayó tras ser derogado por el Congreso de los Diputados, que el compromiso del Gobierno con sacarlas adelante "sigue siendo máximo".

"Queremos aprobar todo ese paquete de actuaciones y, de hecho, hay parte de las medidas que se están tramitando y dos de ellas la aprobamos ayer en Consejo de Ministros", aseveró.

En este sentido, apuntó medidas como la adaptación de las penalizaciones por incumplimiento del control de tensión, "importantísimo para la aplicación de ese nuevo procedimiento de operación 7.4", la tramitación urgente de un real decreto, "que muy pronto estará en Consejo de Estado y lo verán aprobado", o el real decreto de autoconsumo.

Así, reiteró que el Gobierno "no va a desistir" para conseguir aprobar las medidas. "Nos hubiera gustado hacerlo más ágil, pero en esta Cámara se impidió esa tramitación rápida y urgente. Pero, por supuesto, lo conseguiremos", enfatizó.