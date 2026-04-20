Aagesen destaca que España tiene una situación "privilegiada" en queroseno frente a otros países europeos

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ofrece declaraciones a los medios tras una reunión con agentes del sector gasista y del sector petrolero, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). En - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado que España se encuentra en una situación "privilegiada" en materia de suministro de queroseno frente a otros países europeos en el contexto de la tensión en el estrecho de Ormuz, subrayando que los operadores han "maximizado la producción" ante el aumento de la demanda.

En declaraciones a la prensa tras reunirse con el sector gasista y petrolífero, Aagesen afirmó que algunas instalaciones han incrementado su producción "incluso hasta un 60% respecto a los estándares del pasado", lo que ha permitido elevar los niveles de almacenamiento de cara a la temporada de verano, cuando crece el consumo.

"Tenemos los stock al máximo preparándonos también para una temporada de verano donde normalmente lo que ocurre es que aumenta la demanda", señaló la ministra, quien ha insistido en que España está "mejor preparada" que otros socios europeos.

Asimismo, respaldó la necesidad de una respuesta coordinada a nivel comunitario y reiteró el compromiso de España con la cooperación europea, apuntando que "no hablamos de países concretos, sino que Europa en su conjunto podamos dar la mejor respuesta posible".

Así, recordó experiencias previas como la compra conjunta de gas durante la guerra de Ucrania y apuntó que este modelo "podría ser una idea interesante" para reforzar la capacidad de compra y lograr precios "más asequibles".

Respecto a la situación en el estrecho de Ormuz, Aagesen indicó que, tras una breve apertura el pasado viernes que tuvo "un impacto muy positivo en los mercados", actualmente permanece cerrado, por lo que el Gobierno mantiene su llamamiento a la desescalada.

MENSAJE DE "CALMA Y NORMALIDAD" PARA EL SUMINISTRO A ESPAÑA.

"Llamamos a la desescalada de este conflicto y sobre todo llamamos también a esa apertura libre y segura del estrecho de Ormuz", subrayó, al tiempo que trasladó "un mensaje de calma y normalidad" a ciudadanos e industria.

Según añadió, los operadores han confirmado que "siguen llegando todos los buques" a España y que el suministro está garantizado, si bien ha reconocido que los consumidores están percibiendo el impacto en los precios, motivo por el que el Ejecutivo aprobó un paquete de medidas de más de 5.000 millones de euros.

En este sentido, Aagesen puso en valor la solidez del sistema energético español, señalando que el suministro de productos petrolíferos procedente de Ormuz "no llega ni al 5%", y resaltó las infraestructuras como las siete plantas de regasificación o la conexión con Argelia por Medgaz.

Asimismo, apuntó que España cuenta con ocho refinerías y es el "tercer país europeo con mayor capacidad de refino", con instalaciones preparadas para procesar crudo de orígenes diversos, desde África hasta Estados Unidos o Canadá.

En relación con el queroseno, ha precisado que España produce de media "el 80%" de lo que consume y solo importa un 20%, frente a otros países donde la dependencia exterior supera el 50% e incluso alcanza el 85%.

Por otra parte, la ministra también añadió que ya se liberaron cuatro días de reservas estratégicas, quedando disponibles 8,3 días adicionales, e insistió en que el Gobierno trabaja con Cores y el sector para decidir el momento más adecuado para su uso dentro del plazo de 90 días establecido.

PIDE A EUROPA ACELERAR LA TRANSICIÓN A RENOVABLES Y ELECTRIFICACIÓN.

Por último, avanzó que España seguirá impulsando en la Unión Europea una mayor autonomía energética mediante la transición hacia renovables y la electrificación, defendiendo iniciativas que refuercen la inversión comunitaria y reduzca la dependencia de combustibles fósiles.

A este respecto, de cara al plan que presentará esta semana la Comisión Europea para abaratar la electricidad, reducir la dependencia del gas y blindar a la UE frente a nuevos shocks como el provocado por la guerra con Irán, Aagesen insistió en que, en línea con el Repower UE que Europa adoptó para abordar el impacto de la crisis por Ucrania, ahora se debe seguir ese camino y "dar un refuerzo adicional con un Enpower EU".

"Con un trabajo constante y con una aceleración de nuestro parque renovable, pero también de nuestra electrificación, con bombas de calor, vehículo eléctrico, descarbonización industrial con base eléctrica, esos nuevos combustibles que también son una alternativa. Hemos visto el hidrógeno renovable, el biometano, el biogás. Sigamos trabajando en esa senda que es una senda de autonomía, de bienestar y de reducción de nuestra vulnerabilidad", dijo.