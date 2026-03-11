Aagesen se reúne este miércoles con empresas del sector gasista y petrolero y con la presidenta de Cores

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se reunirá este miércoles con la presidenta de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), Juana María Navarro, y con empresas del sector gasista y petrolero.

Estas reuniones, que se celebrarán a las 16.00 horas y a las 17.30 horas, respectivamente, según se recoge en la agenda del Gobierno. Previamente, a las 9.00 horas, Aagesen intervendrá en 'Los Desayunos Informativos de Europa Press'.

Estos encuentros se producen en un contexto de preocupación por la escalada de los precios energéticos tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán y las dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas mundial.

Ante esta situación, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha propuesto la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para reducir los precios del crudo.

Según publica The Wall Street Journal (WSJ) citando fuentes conocedoras de la propuesta, la liberación de reservas petrolíferas superaría los 182 millones de barriles de petróleo que los países miembros de la AIE pusieron en el mercado en dos ocasiones en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, la vicepresidenta tercera lanzó un "mensaje de tranquilidad" ante el conflicto en Irán, asegurando que la situación actual es "distinta" a la experimentada cuando se inició la guerra en Ucrania.

De esta forma, explicó que la exposición directa de España al suministro energético a través del estrecho de Ormuz es inferior al 2% en el caso del gas y está por debajo del 5% en el caso del petróleo.

Asimismo, indicó que el Gobierno, que está teniendo "numerosas reuniones" con sus colegas europeos, está haciendo un seguimiento del precio del crudo, que ha crecido un 28% respecto a la época preconflicto, y también de la evolución de la luz, que ha experimentado un alza del 80%.

Sin embargo, destacó que el Gobierno está "preparado para actuar", con un "plan de respuesta integral", que incluirá tanto medidas coyunturales como estratégicas.

"Unas medidas estratégicas que llevamos implementando desde el año 2019 y que han demostrado que nuestro país queda menos expuesto a esas altas volatilidades", subrayó la vicepresidenta.

CUERPO SE REÚNE CON LA PRESIDENCIA DE LA CNMC

Por su parte, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, mantendrá este miércoles a partir de las 10.00 horas una reunión con la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández.

Desde el Gobierno se ha asegurado que Competencia está supervisando las subidas de precios de las 12.000 gasolineras que existen en España en el contexto de las alzas del crudo provocadas por la guerra entre Irán e Israel y Estados Unidos.

"El pasado viernes tuve la ocasión de remitir una carta a la presidenta de la CNMC donde le hacía una solicitud y es maximizar la supervisión del impacto de esa subida de precios en los mercados mayoristas o los mercados minoristas energéticos", señaló ayer la vicepresidenta Aagesen.

"La supervisión la hacen de manera constante y están supervisando las 12.000 gasolineras que existen en nuestro territorio, monitorizando si hay algún tipo de actuación que no cumpla con lo que es la normalidad en este contexto que desde luego es bastante complicado", declaró Aagesen, que recalcó que "por supuesto" desde la CNMC también supervisarán los mercados eléctricos.

Cuerpo se reunirá también hoy con representantes del sector industrial, uno de los más afectados por el alza de los precios energéticos. Este encuentro tendrá lugar a las 15.30 horas en el Ministerio de Economía.