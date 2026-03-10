La AIE convoca una reunión extraordinaria para decidir sobre la liberación de reservas estratégicas

Archivo - 0013419bad4e4c646a2b21bc18d31047.jpg - Justin Tallis/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) celebrará este martes una reunión extraordinaria de sus miembros para evaluar la seguridad del suministro y las condiciones del mercado, de cara a tomar una decisión sobre la liberación de las reservas de petróleo de emergencia de los países que forman parte de la institución.

Tras tomar parte en la reunión mantenida este martes por los ministros de Energía del G7, el director de la AIE, Fatih Birol, ha convocado una reunión extraordinaria con los gobiernos de los países miembros "para evaluar la seguridad actual del suministro y las condiciones del mercado, con el fin de fundamentar una decisión posterior sobre la puesta a disposición del mercado de las reservas de emergencia de los países miembros de la AIE".

Igual que en la reunión de este lunes con los ministros de Finanzas del G7, el ejecutivo turco ha informado este martes a los ministros de Energía de las principales economías avanzadas sobre la perspectiva de la AIE respecto de la situación de los mercados mundiales de petróleo y gas, que se han visto significativamente afectados por el conflicto en Oriente Próximo.

En los mercados petroleros, la situación se ha deteriorado en los últimos días, ha comentado Birol, ya que, además de las dificultades para el tránsito por el estrecho de Ormuz, se ha reducido considerablemente la producción de petróleo, lo que está generando riesgos significativos y crecientes para el mercado.

"Analizamos todas las opciones disponibles, incluyendo la puesta a disposición del mercado de las reservas de petróleo de emergencia de la AIE", ha apuntado, destacando que los países miembros cuentan actualmente con más de 1.200 millones de barriles de reservas públicas de petróleo de emergencia, además de otros 600 millones de barriles de reservas industriales en virtud de obligaciones gubernamentales.

De su lado, en declaraciones a la prensa en París, el ministro francés de Economía, Roland Lescure, que presidió la reunión de ministros de Energía del G7, indicó que los representantes de las mayores economías solicitaron a la AIE la actualización de los datos sobre reservas y que los comparta con los países miembros más allá del G7 "para poder elaborar y analizar los detalles que podamos tener a mano cuando decidamos utilizar las reservas".

Lescure ha asegurado que todos los países están al tanto de la situación, dispuestos a estabilizar el mercado y a explorar cualquier forma de hacerlo, "incluido Estados Unidos", que previamente se había mostrado reacio a liberar las reservas estratégicas de petróleo.

Asimismo, el ministro galo ha recordado que, más allá de la posible liberación de inventarios, "el problema es reabrir el estrecho de Ormuz", una cuestión en la que Francia seguirá trabajando con sus socios.