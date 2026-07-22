El barril de petróleo Brent llega a tocar los 93 dólares tras nuevos ataques entre EEUU e Irán

Archivo - Una persona echa combustible, a 4 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El repunte del precio del petróleo (crudo Brent) tras la escalada de tensión y nuevos ataques en Oriente Próximo está trasladándose a los carburantes. Las esti - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El precio del barril de crudo de calidad Brent llegaba a tocar este miércoles los 93 dólares, su mayor coste desde el pasado 11 de junio, mientras que el petróleo West Texas Intermediate (WTI) superaba los 86 dólares, después de otra noche, la undécima consecutiva, de ataques de Estados Unidos a Irán.

De este modo, el precio del barril de referencia para Europa ha llegado a alcanzar un máximo antes de la apertura de los mercados del Viejo Continente de 93,01 dólares, un 2,2% por encima del marcado al cierre de la sesión del martes.

De su lado, el coste del crudo WTI, de referencia para EEUU, llegaba a subir hasta los 86,14 dólares, un 2% más caro que al cierre de ayer.

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado que ha completado su undécima noche consecutiva de ataques contra Irán, en el marco de la ofensiva iniciada para, oficialmente, "debilitar aún más la capacidad de Irán de amenazar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz".

A su vez, el Ejército de Irán ha reivindicado este miércoles un bombardeo con drones contra una guarnición de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el oeste de Kuwait y un segundo ataque en Bahréin contra una instalación de Amazon que ha denominado el "ojo digital" del Mando Central (CENTCOM) de las fuerzas norteamericanas.