Beatriz Corredor insiste en que Red Eléctrica cumplió "rigurosamente" con la normativa el día del apagón

Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, en la junta de accionistas de la compañía de 2025 - REDEIA

Denuncia acusaciones "infundadas y muy graves" que cree que buscan menoscabar la reputación de la compañía

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha reiterado, ante las acusaciones tanto del informe del Gobierno como de las compañías eléctricas, que la filial Red Eléctrica, que actúa como gestor técnico del sistema, cumplió "rigurosamente" con la normativa el pasado 28 de abril, día del apagón.

En su discurso durante la junta de accionistas de Redeia, Corredor ha recordado los resultados del informe propio realizado por Red Eléctrica, que apuntan al incumplimiento por parte de las eléctricas de los controles de tensión como el desencadenante del apagón.

"Si los generadores hubieran cumplido con las obligaciones de control de tensión que les impone el procedimiento de operación, no hubiéramos tenido oscilaciones, no habríamos perdido el sincronismo, no habríamos tenido apagón", ha argumentado.

Sobre las acusaciones que apuntan a Red Eléctrica como culpable por las restricciones técnicas que el operador programó para el 28 de abril, defiende que la empresa realizó los cálculos oportunos y tomó las decisiones adecuadas, "pero siempre considerando que todos los grupos cumplirían con las obligaciones técnicas que les impone la normativa".

Corredor también ha destacado que Red Eléctrica fue la única empresa que dio su consentimiento para la difusión de todos los datos disponibles, de entre un total de 67 compañías a las que el comité ministerial del Gobierno pidió autorización para hacer pública la información necesaria para explicar lo sucedido.

"Considero que es nuestro deber defender también el buen hacer de los profesionales de esta compañía ante acusaciones infundadas y en ocasiones muy graves que buscan menoscabar nuestra reputación y minar la confianza en una empresa que brinda un servicio público esencial desde hace 40 años y que es un eje central para el progreso socioeconómico del país", ha zanjado al respecto.