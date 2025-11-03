Bruselas dedicará 2.900 millones a la reducción de emisiones con 61 proyectos tecnológicos, seis españoles

Archivo - Banderas de la UE en una imagen de archivo. - JAMES ARTHUR GEKIERE / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

BRUSELAS 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado este lunes que dedicará 2.900 millones de euros para 61 proyectos tecnológicos, seis de ellos españoles, centrados en la reducción de emisiones en el marco del Fondo de Innovación europeo.

Bruselas apoyará proyectos que tienen un potencial significativo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en diversos sectores, como la fabricación de tecnologías limpias, las energías renovables, el almacenamiento de energía y las industrias de alto consumo energético.

Esta convocatoria del Fondo de Innovación financia con los ingresos generados por el régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (ETS, por sus siglas), un instrumento clave para alcanzar nuestros objetivos climáticos y garantizar al mismo tiempo la competitividad industrial.

Los proyectos seleccionados suponen la reducción de 221 millones de toneladas de CO2 en su primera década desde que sean operativos, esto equivale al emisión anual de 9,9 millones de coches europeos.

En palabras del comisario de Clima, Wopke Hoekstra, la respuesta a esta convocatoria demuestra la determinación de las empresas europeas para liderar la carrera mundial por las tecnologías de cero emisiones netas.

"Al invertir en soluciones locales, estamos reforzando la resiliencia energética, creando puestos de trabajo de calidad y garantizando que Europa siga siendo competitiva en la economía del futuro", ha expuesto.