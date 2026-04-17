Cuerpo dice que España está "mejor preparada" y destaca la mayor soberanía energética por las renovables

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio e Industria, Carlos Cuerpo, participa en la presentación de INTegraSS, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). INTegraSS es la nueva herramienta de proyección de las pensiones de la Seguridad So - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado que España se encuentra mejorar preparada para hacer frente a las consecuencias del actual conflicto en Oriente Próximo, destacando, particularmente, la contribución de las energías renovables a una mayor soberanía energética del país.

"España está mejor preparada que en otras ocasiones", ha asegurado Cuerpo en declaraciones a la cadena CNBC, recogidas por Europa Press, donde ha destacado que España fue la economía avanzada de mayor crecimiento en 2024 y 2025 y el año pasado fue capaz de generar el 40% de todos los nuevos empleos en la eurozona, cuando solo representa el 10% de la misma.

Asimismo, el representante del Gobierno español ha subrayado que el país también se encuentra mejor preparado en términos presupuestarios, ya que en 2025 logró superávit primario y ha recuperado prácticamente los niveles de deuda sobre PIB previos a la Covid-19, reconstruyendo el colchón financiero utilizado para responder a la pandemia y a la crisis de Ucrania.

En su intervención, Cuerpo ha destacado en particular la mejor situación de España en materia energética gracias al impulso a la agenda para el desarrollo de las energías renovables, que ha permitido reducir las horas de consumo eléctrico dependientes del gas desde el 75% en 2019 al 16% este año.

"Esto aumenta nuestra soberanía energética y reduce nuestra vulnerabilidad ante una crisis", ha defendido el vicepresidente primero del Ejecutivo.

En cualquier caso, Cuerpo ha admitido que también se están sufriendo consecuencias de la guerra en Irán, incluyendo unos precios más altos del combustible para ciudadanos y empresas, especialmente en el caso de los sectores más dependientes del consumo de energía y de fertilizantes, por lo que se ha puesto en marcha un primer plan específico con 5.000 millones en ayudas directas y más 2.000 millones en garantías de préstamos a las empresas.

"Veremos cuánto se necesita, pero de alguna manera ya estamos preparando y protegiendo a nuestros ciudadanos", ha añadido.

Por otro lado, cuestionado sobre la hostilidad hacia España del presidente de EEUU, Donald Trump, a raíz de la posición española sobre la guerra de Irán, Cuerpo ha defendido la decisión del Gobierno español de no participar en un conflicto unilateral que está fuera del derecho internacional.

"El Gobierno español está tomando medidas para evitar la participación, activa o pasiva, en este conflicto, y esto no es para antagonizar a nadie; es simplemente nuestra posición soberana al respecto", ha explicado, añadiendo que España no está sola en esta posición y muchos otros países y socios europeos también han expresado una postura muy similar.

Al mismo tiempo, ante posibles amenazas comerciales de la Casa Blanca, ha recordado que las empresas españolas operan en el mismo entorno que las francesas, alemanas o italianas, añadiendo que Europa trabaja para seguir adelante con el acuerdo firmado el pasado agosto con EEUU.