DigitalES incorpora a Moeve para impulsar la doble transición verde y digital

La Asociación Española para la Digitalización (DigitalES) ha sumado a Moeve como nuevo asociado para liderar el grupo de trabajo de Transición Energética y contribuir a promover el uso de tecnologías para impulsar la transición energética.

Desde esta posición, Moeve contribuirá al fomento de la eficiencia, la sostenibilidad y la competitividad de la economía española.

Con esta incorporación, la patronal tecnológica y Moeve unen sus fuerzas para "impulsar el papel de la tecnología en un futuro más digital y sostenible", según asegura en un comunicado la asociación, que apuesta por promover un modelo económico "más sostenible, competitivo e inclusivo".

La energética, a través de su estrategia 'Positive Motion', tiene el objetivo de "liderar la transición energética en Europa" de cara a la próxima década, y establece la innovación y la digitalización como "herramientas fundamentales", con el fin de desarrollar proyectos que integren soluciones digitales avanzadas.

Es la primera compañía energética que se incorpora a DigitalES, como afirma el 'Chief Digital Information Officer' de Moeve, David Liras, que deifende que el objetivo, alineado con los objetivos de Moeve y su estrategia 'Positive Motion', es "desarrollar iniciativas y explorar el uso de la tecnología para acelerar la transición energética".

El director general de DigitalES, Miguel Sánchez Galindo, ha destacado que la incorporación de Moeve refuerza la labor que desarrollan para "alinear la transformación digital con la transición energética".

Según Galindo, el "liderazgo" de la energética será "determinante a la hora de generar propuestas para la doble convergencia entre lo digital y lo energético".

Por último, añade que con esta adhesión, DigitalES "reafirma su posición como la asociación de referencia del sector digital en España", que integra a empresas de toda la cadena de valor y que "contribuyen de forma transversal a la doble transición de nuestra economía".