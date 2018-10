Economía/Energía.- El Gobierno alerta de una campaña fraudulenta de instalación de gas en Barcelona

Actualizado 10/12/2008 13:11:14 CET

Usa de forma ilegal logotipos del Ministerio de Industria y de Gas Natural

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio alertó hoy sobre una campaña fraudulenta de instalación de gas en Barcelona, en la que se utilizan de forma ilegal logotipos del Ministerio y de Gas Natural, y que se está difundiendo en carteles pegados en paredes por las calles de la ciudad.

El Gobierno destacó hoy en un comunicado que el Ministerio de Industria "no tiene ninguna relación" con esta campaña, que lleva por lema 'Campaña de alta de gas coste cero. No más riesgos de incendio. No más desastres'.

Los carteles exponen que "atendiendo a recomendaciones de Industria, para evitar que sigan teniendo lugar desastres en las fincas, como los de Badalona, L'Hospitalet y otras poblaciones de España, por el uso peligroso de las bombonas de butano, Gas Natural ofrece a partir del 1 de julio de 2008 el alta de gas gratuita, a coste cero".

El Ministerio de Industria hizo hincapié en que estos carteles contienen información "que no se ajusta a la realidad" y que el Gobierno "en ningún caso" avala esta información, "que no responde a ninguna recomendación del Ministerio".

Industria aprovechó el comunicado para recordar sus verdaderas recomendaciones, que pasan por una "correcta instalación y mantenimiento" de la fuente de energía que sea. En el caso del gas natural, recordó que la empresa distribuidora tiene la obligación de realizar una inspección técnica cada cinco años.

Por su parte, fuentes de Gas Natural recordaron, en declaraciones a Europa Press, que sus técnicos siempre van acreditados y que la compañía comunica sus campañas de producto y sus avisos de revisión por correo.

Gas Natural detectó esta campaña fraudulenta mediante carteles "hace dos semanas", y sus servicios jurídicos ya han llevado el caso a los juzgados. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Catalunya explicaron a Europa Press que el Ministerio tuvo constancia de esta campaña "hace una semana".

Justamente el miércoles se produjo la explosión de gas en un edificio de Gavà (Barcelona) que hasta el momento ha provocado seis muertes. A día de hoy continúan ingresados 16 heridos, entre ellos una menor de 10 años de extrema gravedad.