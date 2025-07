Las eléctricas amenazan con revisar planes inversores si la CNMC no eleva retribución a las redes a un 7,5%

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aelec, la patronal que integra a las grandes eléctricas como Iberdrola, Endesa y EDP España, ha advertido de que los planes de inversión de las empresas se revisarán si la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no modifica al alza su propuesta de tasa de retribución financiera para la actividad de distribución eléctrica, que el regulador ha planteado que se eleve a un 6,46% para el periodo 2026-2031, frente al 5,58% actual, una cifra lejana a las expectativas de las compañías, que ven "coherente" una tasa del 7,5%.

En un encuentro con la prensa, la directora de Regulación de Aelec, Marta Castro, consideró que si esa tasa de retribución para la próxima ventana regulatoria no está por encima de la propuesta puesta actualmente sobre la mesa por el regulador, "muy probablemente se revisen los planes de inversión de las empresas".

A este respecto, subrayó que no se trata solamente de la tasa de retribución, que se sitúa en "un valor inferior y a la cola" con respecto al resto de países de la Unión Europea, discriminando además la actividad de las redes eléctricas frente a otras reguladas como la aeroportuaria (8,03%) o comunicaciones (6,98%) con tasas más elevadas, sino también del modelo retributivo propuesto por la CNMC.

"Hay que verlo en conjunto, no de forma aislada. Puede pasar que la tasa de retribución sea modesta si tienes garantías de que tienes un marco retributivo que te da predictibilidad, estabilidad regulatoria y que te asegura recuperar el 100% de tu inversión. Pero aquí estamos en el peor de los escenarios, tenemos una tasa de retribución baja con un cambio de modelo disruptivo que no incentiva la inversión y, encima, que no recupera la inversión", dijo al respecto.

En este sentido, Aelec indicó que la CNMC propone una metodología para la tasa de rentabilidad financiera que "infravalora el coste real del capital para invertir en redes eléctricas y la competencia internacional para la atracción de inversiones en redes eléctricas".

Por lo que advierte de que con esa tasa del 6,46% "no será posible llevar a cabo las inversiones que el país necesita, y se va a perder una oportunidad única para la electrificación y la industrialización".

NO CUMPLE LAS ORIENTACIONES DE POLÍTICA ENERGÉTICA DEL GOBIERNO.

Asimismo, la patronal acusó a la CNMC de "no cumplir" las orientaciones de política energética que dictó el Gobierno en su metodología para fijar la tasa de retribución financiera para la actividad de la distribución eléctrica.

A este respecto, Castro consideró que la metodología de la CNMC da la espalda a esas orientaciones de política del Gobierno, que decían que había que incentivar las inversiones en electrificación "versus a otros sectores de combustibles fósiles".

"El objetivo de las orientaciones de política energética era incentivar la electrificación para ir, obviamente, abandonando otras infraestructuras, como el incentivo a las redes de la distribución de gas. Por lo tanto, consideramos que la tasa de distribución propuesta no asegura ese incentivo a la electrificación", dijo, añadiendo que la diferencia entre la tasa de distribución financiera de la electricidad y el gas "tiene muy pocos puntos básicos de diferencia".

La asociación subrayó que la tasa se fija bajo un modelo retributivo anterior y no incorpora "el cambio tan radical de modelo", lo que genera "una incertidumbre muy importante" para las empresas sobre el reconocimiento de las inversiones.

Así, Castro estimó que el modelo retributivo propuesto por la CNMC es "disruptivo" y "no cumple ni converge" con lo que se está planteando en otros países de la Unión Europea, introduciendo además "un riesgo justificado" para la inversión.

"Limita tremendamente el nivel de la inversión. Y lo limita porque no tiene en cuenta las necesidades actuales ni las futuras, desincentiva la inversión en un modelo crucial", dijo.

CONFÍAN EN QUE SE HAGAN "LAS MODIFICACIONES PERTINENTES".

Por ello, Castro confió en que en el proceso de alegaciones abierto hasta septiembre se termine aplicando el principio de prudencia y se hagan por el regulador "las modificaciones pertinentes" que permitan alcanzar una tasa de retribución "que fomente la inversión".

"Cosa que el modelo actual no lo hace", subrayó, pidiendo así una actualización que reconozca cambios en la prima de riesgo de mercado y de deuda y que lleve esa tasa de retribución financiera a un 7,5% que estima como "coherente", avalándose en análisis realizados con expertos independientes, y con una comparativa internacional.

"Obviamente, este 6,46% que establece la CNMC, si lo comparamos con las tasas de retribución a nivel europeo, como Finlandia, como Austria, como Alemania, como Reino Unido, como Italia, como Irlanda, nos quedamos muy a la cola. Estamos en el vagón, el último vagón de la Unión Europea, y esto tiene un riesgo muy importante", alertó.

Asimismo, destacó la importancia que tiene la tasa de retribución financiera y el modelo retributivo que se aplicarán en los próximos años para "garantizar y dar las señales de las que van a depender realmente el ritmo inversor de cómo se va a electrificar el país" -con una previsión en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de inversiones en redes de transporte y distribución eléctrica de 53.000 millones de euros entre 2021 y 2030- y su atractivo para la inversión frente al resto de países de la Unión Europea.

Y es que para la patronal de las grandes eléctricas la propuesta de modelo retributivo de la CNMC supone "una ruptura con el modelo actual", ya que deja de garantizarse el reconocimiento y retribución de las inversiones, al introducir un mecanismo que "mira hacia atrás, no a las necesidades actuales y futuras de la red, y que desincentiva todas las inversiones que vayan más allá de la mera reposición de los activos obsoletos".