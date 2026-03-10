La eólica actúa como el "escudo energético" de España frente a la crisis internacional, según la AEE

La eólica actúa como el escudo energético de España frente a la crisis internacional, según AEE. - VELTO

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La energía eólica ha actuado como una "barrera" y como un "escudo energético" frente a los "picos" de los precios eléctricos en un contexto internacional marcado por la inestabilidad geopolítica y la volatilidad de los mercados energéticos, según ha informado la Asociación Empresarial Eólica (AEE) este martes en un comunicado.

Durante el primer trimestre de 2026, la eólica ha aportado más del 30% de la cobertura del mix eléctrico, contribuyendo a contener los precios de la electricidad, según la patronal.

La asociación ha asegurado que cuanta más eólica haya instalada, más bajos serán los precios para los consumidores, debido a que la producción coincide con momentos de "mayor tensión" en los precios eléctricos, permitiendo reducirlos y proteger tanto la "competitividad de la economía" como la "seguridad del suministro energético".

Por otro lado, en palabras de la AEE, la industria eólica europea es un "baluarte" para la autonomía estratégica, afirmando que es la "única tecnología limpia que le queda a Europa" donde se pueden fabricar "todos los componentes de valor añadido sin depender de terceros mercados".

En relación a esto, la asociación ha recordado que disponer de una mayor capacidad eólica en España es una "prioridad" que debe movilizar a empresas, instituciones y consumidores.

Según los datos del informe, la energía eólica ha permitido ahorrar, en el último año, más de 4.600 millones de euros a los consumidores, lo que equivale aproximadamente a 20 euro/MWh en el precio del mercado eléctrico, con ahorros medios superiores al 25%.

Sin embargo, la patronal recuerda que España sigue siendo "vulnerable a las turbulencias de los mercados energéticos internacionales" debido a su elevada dependencia de los combustibles fósiles.

De hecho, diversos análisis de distintos escenarios macroeconómicos han revelado que una subida sostenida de solo diez euros en los precios combinados del petróleo y el gas, podría provocar caídas del PIB superiores al 1%, aumentos de la inflación de más del 3,5% y poner en riesgo más de 150.000 empleos.

Por esta razón, la AEE ha destacado la importancia de adoptar "medidas estructurales urgentes" basadas en un sistema de estabilidad económica, electrificación renovable y autonomía energética para así evitar crisis energéticas geopolíticas.