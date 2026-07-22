El Gobierno asigna 43 millones a 36 proyectos de redes de calor y frío alimentadas por renovables

Central de biomasa - MITECO

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha asignado 42,8 millones de euros provenientes de fondos NextGenEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a 36 proyectos enmarcados en la segunda convocatoria del Programa de Incentivos para Redes de Calor y Frío (Renored 2).

Según informó el gabinete dirigido por Sara Aagesen, con esta nueva convocatoria de Renored, se impulsarán 17 nuevas redes de calor y 19 ampliaciones de otras ya existentes de titularidad tanto pública como privada, que supondrán una inversión de 210 millones de euros.

En total, los proyectos suman 252,1 megavatios (MW) de potencia térmica y conseguirán un ahorro de 12.600 toneladas de CO2/año, contribuyendo a la descarbonización del país.

En concreto, la mayoría de los expedientes seleccionados optan por la biomasa como fuente de energía, con 24 proyectos, pero también hay redes alimentadas por geotermia (6), aerotermia (3), hidrotermia (2) o energía solar (1), cubriendo casi todas las fuentes de energía renovable.

CASTILLA Y LEÓN, MAYOR NÚMERO DE PROYECTOS

Por regiones, Castilla y León, con gran tradición en este tipo de redes, es la que cuenta con mayor número de proyectos seleccionados (10). Le siguen Cataluña (8), Castilla-La Mancha y Galicia (4), Principado de Asturias (3), País Vasco y Navarra (2), y Andalucía, Aragón y Comunidad de Madrid (1).

El Ministerio destacó que en la selección de proyectos por concurrencia competitiva, se han primado las iniciativas impulsadas por pymes, ubicadas en zonas de reto demográfico y transición justa y las que incluyen suministro de calor a barrios vulnerables.

Las ayudas serán percibidas por los beneficiarios con carácter definitivo una vez se verifique la ejecución del proyecto y se certifique la inversión, si bien cabe la posibilidad de solicitar anticipos de hasta el 80% del total.

Esta convocatoria, que forma parte de la componente 31, 'Capítulo REPowerEU', del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), contribuirá a conseguir los objetivos de mejora de la eficiencia energética y la utilización de las energías renovables establecidos en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC).

Así, su consecución requiere reducir paulatinamente la demanda energética de los edificios e infraestructuras públicas, reducir la dependencia de combustibles fósiles, introducir tecnologías de alta eficiencia energética, así como fomentar las energías de origen renovable y el autoconsumo.

Se trata de la segunda convocatoria de estas características, después de que se concedieran 34 millones de euros para 20 proyectos en su primera edición.