El Gobierno somete a audiencia un decreto para impulsar autoconsumo industrial y repotenciar parques eólicos

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante la inauguración de la nueva interconexión eléctrica a 400 kV entre España y Portugal, en el Polígono Industrial de Arbo, a 2 de julio de 2026, e - Adrián Irago - Europa Press

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha abierto a audiencia pública, por la vía de urgencia, un proyecto de real decreto con nuevas medidas para facilitar la integración de energías renovables, el autoconsumo y el almacenamiento, abreviar la tramitación de infraestructuras y reforzar la capacidad y resiliencia del sistema eléctrico, así como mejorar la transparencia de las facturas de gas natural.

Según ha informado el departamento, la iniciativa, en consulta hasta el 13 de julio, introduce cambios en los reales decretos 1955/2000 y 1434/2002, en línea con el Real Decreto-ley 7/2026 que desarrolla el Plan Integral de Respuesta a la crisis de Oriente Medio.

La norma articula dos procedimientos para liberar y adjudicar capacidad de acceso en nudos reservados a concurso: uno dirigido a repotenciar instalaciones renovables, especialmente eólicas, y otro orientado a desplegar autoconsumo en la industria manufacturera.

El texto también busca fomentar el almacenamiento, habilitando a las centrales hidroeléctricas reversibles a incorporar mejoras tecnológicas en el ámbito de la electrónica de potencia y permitiendo que las plantas solares termoeléctricas amplíen su campo solar y sumen sistemas de almacenamiento térmico.

En paralelo, prevé medidas para acortar la tramitación de redes eléctricas, como la supresión, en determinados supuestos, de la obligación de acreditar solvencia técnica, legal y económica ante la CNMC cuando ya quede garantizada por otros mecanismos de supervisión.

En materia de consumidores, el proyecto obliga a informar en la factura de gas sobre el origen del suministro, incluyendo el porcentaje de gas renovable, y añade el código postal y el consumo anual para facilitar el uso del comparador de ofertas de energía de la CNMC a través del código QR incorporado en el recibo.

Asimismo, impulsa la implantación de sistemas de capacidad dinámica de líneas (DLR) para aumentar la capacidad de la red existente y recoge nuevos requisitos técnicos asociados a los códigos de red, el control de tensión, las rampas de potencia y las especificidades de los territorios no peninsulares, como los valores unitarios de referencia de la generación convencional.

Durante la inauguración de la nueva interconexión eléctrica norte entre España y Portugal, la vicepresidenta del Gobierno y titular de Transición Ecológica y Reto Demográfico defendió que estas medidas se adoptan con la convicción de que la transición ecológica "beneficia a todos los ciudadanos de España, Portugal y de toda la Unión Europea en su conjunto".

Las alegaciones al proyecto podrán presentarse hasta el 13 de julio mediante el formulario habilitado por el departamento.