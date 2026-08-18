La deuda pública sube un 4,2% en junio y marca un nuevo máximo de 1,76 billones de euros

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En porcentaje de PIB, se modera al 101,5%, casi dos puntos menos que un año antes

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La deuda de las administraciones públicas (AAPP) se situó en el mes de junio en 1,76 billones de euros, un 4,2% más que en igual mes de 2025, pero en porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) se moderó hasta el 101,5%, lo que supone un descenso de casi dos puntos porcentuales respecto a un año antes.

De acuerdo con los datos publicados este martes por el Banco de España, en términos absolutos, la deuda ascendió a 1,76 billones de euros en junio de 2026, con una tasa de crecimiento anual del 4,2% y un avance mensual del 1,9%. Además, aumentó un 1,3% respecto al que hasta ahora era el máximo histórico, registrado en marzo de este año --1,739 billones--.

No obstante, con los datos de avance disponibles, la ratio de la deuda de las administraciones públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) en relación al PIB nominal se situó en el 101,5% en junio de 2026, frente al 103,4% de junio de 2025, cuando el total de la deuda se situó en 1,69 billones de euros.

En junio, la deuda del Estado se situó en 1,60 billones de euros, con un incremento interanual del 4,4%, lo que supone el 92,2% del PIB.

Para las Otras Unidades de la Administración Central, el saldo fue de 33.000 millones (1,9% del PIB), que representa una disminución del 6% respecto al mismo dato del año anterior. Por su parte, el saldo de deuda de las administraciones de Seguridad Social se situó en 136.000 millones, un 7,9% más que un año antes y el equivalente al 7,8% del PIB.

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades autónomas fue de 355.000 millones de euros en junio de 2026, equivalente a un 20,4% del PIB, con un incremento interanual del 3,6%, mientras que la deuda de las corporaciones locales se situó en 21.000 millones de euros en este mes (1,2% del PIB), un 8,1% inferior al importe registrado un año antes.

Por otro lado, la consolidación en el conjunto de las administraciones públicas --es decir, la deuda en poder de los diferentes subsectores que componen dicho sector-- fue de 385.000 millones de euros, con un aumento del 3,7% respecto al año anterior y el equivalente al 22,1% del PIB.

El saldo de la deuda del conjunto de las AAPP aumentó en 64.400 millones de euros respecto a diciembre del año anterior. En particular, la deuda del Estado se incrementó en 52.600 millones, la de las comunidades autónomas lo hizo en 13.400 millones, y la de las corporaciones locales en 700 millones.

Por su parte, la deuda de otras unidades de la Administración Central se redujo en 1.200 millones de euros respecto a diciembre del año anterior. Por último, por el efecto de la consolidación, la deuda disminuyó en 1.100 millones.

En lo que respecta a la evolución de la deuda según instrumentos y plazos, todos los instrumentos han mostrado tasas de variación interanual positivas. Así, los valores a largo plazo y los préstamos con vencimiento superior a un año registraron tasas de crecimiento interanuales del 3,6% y el 6,1%, respectivamente, y los instrumentos a corto plazo mostraron una tasa de variación interanual también del 10,9%.

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución de la deuda pública de España. La deuda pública se sitúa en 1.739.698,07 millones de euros en marzo de 2026.

Url de inserción: https://www.epdata.es/evolucion-de-la-deuda-publica-de-espan...

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