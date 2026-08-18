España dispara su gasto en defensa hasta 4.750 millones en 2025, con casi la mitad concentrada en 15 empresas

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ofrece declaraciones a los medios, en la Comandancia General, a 12 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

España ha disparado su gasto en defensa hasta alcanzar un importe medio anual de 4.750 millones de euros en 2025, lo que supone multiplicar por 6,5 (un aumento del 550,7%) los 730 millones de promedio del período 2013-2024, según un informe de BBVA Research, que afirma que el país ha entrado en "un nuevo ciclo inversor de carácter estructural".

El centro de estudios económicos señala que, desde la invasión rusa de Ucrania --iniciada en febrero de 2022--, los países han incrementado su esfuerzo en defensa y "España no ha sido una excepción", hasta el punto de que "parece haber entrado en un nuevo ciclo inversor de carácter estructural", con un "fuerte aumento" del gasto registrado en 2025 que le habría permitido alcanzar el umbral del 2% del PIB fijado por la OTAN.

En concreto, las decisiones de gasto en defensa aprobadas por el Consejo de Ministros han adquirido un "protagonismo creciente" hasta alcanzar la mencionada cifra media de 4.750 millones de euros en 2025, de acuerdo con un análisis de BBVA Research publicado este lunes, basado en el procesamiento de más de 26.000 acuerdos del Consejo de Ministros desde 2013 utilizando Big Data e inteligencia artificial (IA).

Este incremento no responde solo a grandes programas de modernización, como los observados en años anteriores, sino que "se reparte entre prácticamente todas las categorías de inversión del espectro militar", desde sistemas de armas a capacidades aéreas, infraestructuras, ciberdefensa, I+D, logística o munición, señala la firma, para la que "todo apunta a un proceso amplio de modernización de las Fuerzas Armadas".

MADRID, SEVILLA, ALBACETE Y ASTURIAS ACAPARAN LAS CONTRATACIONES

Además, destaca que las 15 mayores empresas adjudicatarias acaparan el 43% del importe total contratado en 2025, que se concentra en "unos pocos polos tecnológicos" repartidos por el territorio: Madrid, Sevilla, Albacete o Asturias aglutinan "buena parte" de las capacidades de diseño, fabricación e integración de los principales programas.

Por otra parte, el análisis apunta que las decisiones de gasto en defensa tomadas "se materializan en contratos". En particular, desde mediados de 2025 se han adjudicado en promedio casi 2.000 millones de euros, logrando "niveles históricamente elevados", con una "fuerte focalización" en contratos de adquisición de equipamiento militar, si bien también crecen los servicios asociados al mantenimiento, el software y las comunicaciones, precisa.

"Mientras que el desarrollo de las capacidades terrestres y navales descansa principalmente sobre fabricantes nacionales, los grandes programas aeronáuticos presentan un grado mucho mayor de cooperación con socios europeos, reflejo de iniciativas multinacionales como el Eurofighter", indican finalmente los autores, quienes observan que el sector aeronáutico agrupa "el grueso" de las exportaciones españolas, que tienen en la propia Unión Europea su principal mercado.