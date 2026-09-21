Iberdrola acude al SIMA ante el bloqueo del convenio colectivo por la postura "inamovible" de los sindicatos

Archivo - Fachada de la sede de Iberdrola - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha presentado este lunes una solicitud de mediación ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) como consecuencia del bloqueo en la negociación de su IX convenio colectivo con el fin de implementar mejoras laborales para su plantilla y frente a la postura "inamovible" de la representacion sindical.

En concreto, solicita que las secciones sindicales de la comisión negociadora cumplan los principios de la buena fe negocial y presenten contrapropuestas constructivas alejadas de las posturas predeterminadas antes del inicio de la negociación o sometidas a intereses ajenos a la empresa, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas de la compañía.

Tras más de sesenta y tres reuniones celebradas desde enero de 2025, Iberdrola ha puesto sobre la mesa un total de sesenta mejoras de las actuales condiciones laborales -entre las que se incluyen incrementos salariales anuales así como tras el plan 2026-2028, ampliación de la flexibilidad horaria, mejoras en permisos y conciliación, incrementos de aportación a la previsión social y nuevas medidas para colectivos vulnerables y regímenes especiales de trabajo-, de las cuales veinte han sido ofrecidas por iniciativa propia de la empresa, no incluidas en las propias demandas sindicales.

Sin embargo, la representación sindical sin contestar mediante contrapropuestas a las ofertas empresariales se ha mantenido en la postura "exclusiva" de vincular la revisión salarial a la aplicación retroactiva y a futuro del IPC, un incremento adicional por resultados de la compañía y una reducción de jornada semanal a 35 horas, sin permitir desarrollar una verdadera negociación ni avanzar hacia un acuerdo.

Con esta iniciativa, Iberdrola reafirma su voluntad de alcanzar un convenio colectivo que permita de manera "realista" mejorar de forma efectiva las condiciones del conjunto de su plantilla. La compañía ha mejorado su propuesta económica en al menos nueve ocasiones a lo largo de la negociación.

Iberdrola denuncia que la representación sindical ha mantenido una posición "inalterada" desde enero de 2025 sin formular contrapropuestas que permitan avanzar hacia un acuerdo.

La mediación ante el SIMA insta a la representación sindical a una negociación efectiva y de buena fe, conforme a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y en la Constitución Española, con el fin de que se apliquen a los trabajadores lo antes posible las mejoras del nuevo convenio.