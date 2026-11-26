Presidente Iberdrola. - IBERDROLA

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha obtenido la aprobación de la Comisión Europea en el marco del Reglamento sobre Subvenciones Extranjeras (FSR, por sus siglas en inglés) para la adquisición de Caruna, la mayor compañía de distribución eléctrica de Finlandia.

La operación supone el desembolso por parte de Iberdrola de algo más de 2.000 millones de euros por el 80% de los fondos propios de Caruna en manos del fondo Ontario Teachers, el mayor plan de pensiones monoprofesional de Canadá y que administra los fondos de jubilación de docentes activos y retirados en la provincia de Ontario (Canadá), y de la firma de inversión estadounidense KKR.

Con esta última aprobación a la transacción, se ha completado la última autorización que permanecía pendiente para llevar a cabo la adquisición, cuyo cierre se producirá previsiblemente en las primeras semanas de enero, según ha indicado este jueves Iberdrola, que ha destacado que este "nuevo hito" supone la culminación con éxito de todos los procesos regulatorios necesarios.

La compañía que preside Ignacio Galán ya había obtenido previamente la autorización de competencia de la Comisión Europea y la aprobación en materia de inversión extranjera directa del Ministerio de Empleo y Economía de Finlandia.

PRIMERA VEZ QUE IBERDROLA COMPLETA ESTE PROCEDIMIENTO

La autorización en materia de subvenciones extranjeras supone, además, la primera vez que Iberdrola completa este procedimiento europeo, que se ha desarrollado satisfactoriamente y de acuerdo con el calendario previsto.

La operación, anunciada el pasado mes de julio, valora el 100% de Caruna en cerca de 5.000 millones de euros, incluida su deuda financiera.

La empresa española ha explicado que la adquisición supone la compra del 80% de la compañía y representa su entrada en el país nórdico, "reforzando" su estrategia de concentrar sus inversiones en redes eléctricas en mercados estables y con marcos regulatorios atractivos.

De hecho, Caruna es el mayor operador de distribución eléctrica de Finlandia, ya que da servicio a alrededor de 1,5 millones de personas, más del 20% de la población del país, y gestiona aproximadamente 89.000 kilómetros de redes, de los que un 67% están soterrados.

La empresa cuenta, además, con perspectivas de crecimiento ligadas a la electrificación de la economía, el aumento de la demanda eléctrica, la expansión de los centros de datos y el desarrollo de nueva capacidad renovable. Así, prevé inversiones de entre 200 y 300 millones de euros anuales para reforzar y digitalizar sus redes.