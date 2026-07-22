El número de gasolineras en España bate un nuevo récord, con 12.746 en 2025

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MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de estaciones de servicio en España aumentó hasta una nueva cifra récord en 2025, alcanzando las 12.746, a pesar del freno registrado en el crecimiento de las independientes, las denominadas gasolineras 'low cost'.

En concreto, España cerró el año pasado con ese total de 12.746 gasolineras, tras registrar un incremento del 0,9% con respecto a las 12.631 con que despidió 2024, según datos de la Memoria Anual de la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE), de la que forman parte Repsol, Moeve, bp o Galp.

Este aumento neto en el número de estaciones de servicio fue debido en su totalidad al crecimiento en el ejercicio de los denominados otros operadores -como hipermercados, supermercados, etc-.

LAS GRANDES MARCAS CUENTAN CON 5.853.

Asimismo, las grandes marcas -Repsol, Moeve, BP y Galp- vieron un año más decrecer su número de estaciones de servicio, hasta las 5.853 a cierre de 2025 -con 120 menos que en el año anterior-.

Por su parte, las independientes, que venían de no parar en su crecimiento en los últimos años alcanzaron al cierre de 2025 un total de 5.598, frente a las 5.736 que representaban a finales de 2024 -138 menos-, tras crecer casi un 90% en una década.

De esta manera, los operadores tradicionales siguen copando todavía la mayoría en el sector, representando casi el 46% del total de los puntos de venta los asociados de AICE, aunque suponen apenas dos punto más que las independientes, que son casi el 44%.

Así, Repsol sigue siendo el principal operador, con 3.253 estaciones de servicio; seguido de Moeve -la antigua Cepsa-, con 1.340 puntos de venta; de BP, que tiene 712; y Galp, con 548.

Mientras, otros operadores -como hipermercados, supermercados, etc- suman un total de 1.295 estaciones de servicio a cierre de 2024 en el país, con un incremento de 337 en el ejercicio.

CON PUNTO DE RECARGA ELÉCTRICA Y CON COMBUSTIBLES 100% RENOVABLES.

Por otra parte, a cierre de 2025, había un total de 1.935 estaciones de servicio con punto de recarga eléctrica, y un total de 1.544 con venta de combustibles 100% renovables.

Asimismo, la industria del combustible suministró el 53,9% de la energía que se consumió en España en el último año, manteniéndose por encima del 50%, de manera sostenida desde hace dos décadas, según recoge la Memoria 2025 de la patronal.

Las inversiones de esta industria en el sistema de refino permitió a España ser el país mejor preparado para afrontar la crisis energética derivada de la guerra de Irán y maximizar la producción de gasolina, gasóleo y queroseno. Las nueve refinerías españolas representan el 13% de la capacidad de producción europea.

Además, las refinerías españolas están ya aumentando la producción de combustibles renovables, que lograron una reducción de emisiones del 83% según el Ministerio.

En 2025, la industria del combustible sostuvo más de 200.000 empleos y fue la quinta industria exportadora, mientras que las empresas asociadas a AICE contribuyeron a las arcas públicas con más de 16.000 millones de euros y las inversiones superaron los 2.300 millones de euros.