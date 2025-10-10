La oposición pedirá a Aagesen que aclare si existe riesgo de un nuevo apagón

Archivo - La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 7 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Red Eléctrica avisó esta semana de variaciones "bruscas" en la tensión del sistema eléctrico

La oposición quiere aprovechar la próxima sesión de control al Gobierno en el Congreso para pedir a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que aclare si hay riesgo de un nuevo apagón en España como el que sucedió el pasado 28 de abril.

En concreto, la ministra se enfrentará a las preguntas del PP y de Bildu y a una interpelación urgente de Vox sobre las medidas adoptadas desde la escalada de sobretensión que el 28 de abril acabó en un cero energético, según consta en el listado de preguntas e interpelaciones de la próxima sesión de control al Gobierno al que ha accedido Europa Press.

Estas iniciativas se registraron después de que Red Eléctrica avisara el martes al Ministerio de Sara Aagesen y a la CNMC de recientes variaciones "bruscas" de la tensión en el sistema eléctrico peninsular español, que fue lo que en origen provocó el apagón del 28 de abril.

¿QUÉ PASA CON EL DEROGADO DECRETO ANTIAPAGONES?

Por un lado, el diputado de EH Bildu encargado de asuntos energéticos, Mikel Otero, preguntará a Aagesen si recuperará las "importantes" medidas que estaban incluidas en el conocido como decreto 'antiapagones' que el Congreso tumbó en julio con los votos de PP, Vox, Junts, Podemos, UPN y el diputado de Chunta Aragonesista integrado en Sumar, Jorge Pueyo.

Entre otros puntos, ese decreto venía a reforzar la supervisión del sector eléctrico, facilitaba la conexión de nuevas instalaciones de generación y de consumo y rebajaba en un 80% los peajes y concedía ayudas a la industria electrointensiva, apartado este último de especial interés para los 'abertzales'.

"¿Está actuando su Ministerio con la debida diligencia?", es la pregunta con la que el diputado del PP Juan Diego Requena quiere examinar el miércoles a la vicepresidenta, al cumplirse seis meses desde el apagón.

Por su parte, Vox dirigirá una interpelación urgente a la ministra para que explique las medidas que ha impulsado el Ejecutivo para evitar que se produzca un nuevo apagón. La iniciativa del partido de Santiago Abascal derivará en una moción que se someterá a votación en la siguiente sesión plenaria y en la que los grupos tendrán que tomar posición sobre las cuestiones que se planteen.