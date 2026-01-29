El petróleo escala a máximos de cuatro meses, por encima de 70 dólares, ante las tensiones con Irán

Archivo - FILED - 16 August 2019, Emlichheim: Pump jacks operate at Wintershall Dea premises. Energy ministers from the OPEC+ oil cartel will conduct a video conference on Monday, in an effort to find a way to stabilize prices for the commodity, Azerbaija - Mohssen Assanimoghaddam/dpa - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio del barril de petróleo de calidad Brent llegaba a superar este jueves los 70 dólares por primera vez desde finales de septiembre de 2025, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiese ayer a Irán de que "una flota mayor" que la enviada a Venezuela se dirige al país persa, contra el que los ministros de Exteriores de la UE han aprobado un nuevo paquete de sanciones.

De este modo, el precio del crudo de referencia para Europa llegaba a subir hasta los 70,58 dólares por barril, su precio más elevado desde finales de septiembre de 2025, mientras que el petróleo West Texas Intermediate (WTI) rebasaba también por primera vez desde septiembre la cota de los 66 dólares por barril.

"La principal incertidumbre que enfrenta el mercado es la posible escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán", subrayan los analistas de ING, Warren Patterson y Ewa Manthey, después de que Trump advirtiese al país del Golfo que se agota el tiempo para llegar a un acuerdo, a medida que los buques estadounidenses se acercan a la región.

"Claramente, esta retórica más agresiva ha generado inquietud en el mercado petrolero ante la posibilidad de interrupciones en el suministro", señalan, recordando que el país persa bombea alrededor de 3,3 millones de barriles diarios de crudo, mientras que exporta alrededor de 1,5 millones de barriles diarios.

Además de esta preocupación inmediata sobre el suministro, consideran que también existe preocupación por las posibles consecuencias para los suministros regionales de petróleo, ya que cualquier escalada podría suponer un riesgo para los flujos de petróleo del Golfo Pérsico a través del Estrecho de Ormuz, por donde pasan alrededor de 20 millones de barriles diarios de crudo.

"De no producirse una escalada, los fundamentos bajistas deberían volver a cobrar protagonismo, lo que llevaría al mercado a una tendencia bajista", concluyen.

Además de las renovadas presiones sobre Irán por parte de Estados Unidos, la depreciación del dólar en las últimas sesiones también empuja al alza el precio del barril de crudo, negociado en la moneda estadounidense.

En este sentido, si bien la cotización del euro frente al 'billete verde' se debilitaba ligeramente este jueves, aún se mantiene por encima de los 1,19 dólares.