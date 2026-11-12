El precio de los carburantes se mantiene estable esta semana

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio de los carburantes se ha mantenido estable esta semana, consolidando así la contención que inicio a principios de octubre a raíz del alivio fiscal aprobado por el Gobierno, después de que escalara a lo largo del verano a máximos anuales.

En concreto, el precio medio del litro de la gasolina se ha mantenido en los 1,729 euros a los que cayó hace una semana, después de haber encadenado cinco caídas consecutivas para alejarse de los máximos desde 2022 que había alcanzado tras encadenar trece subidas consecutivas desde junio.

De esta manera, este combustible, en niveles mínimos desde finales de agosto, afianza el efecto del alivio fiscal aprobado por el Gobierno, con una rebaja que se situó nuevamente en los 20 céntimos desde los cinco céntimos que estaban en vigor hasta el pasado 1 de octubre.

Por su parte, el precio medio del litro del gasóleo, que ya contaba con una rebaja de 20 céntimos por litro desde inicios de septiembre, se ha mantenido esta semana en los 1,898 euros, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

Las bonificaciones aprobadas por el Gobierno para los carburantes dentro del tercer paquete de medidas para hacer frente al impacto por el conflicto en Oriente Próximo -en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos- suponen 20 céntimos por litro a partir de octubre a gasolina y gasóleo, 13 céntimos en noviembre y 6 céntimos en diciembre, con una cláusula de salvaguarda automática en el caso de que el precio del petróleo siga elevado. De hecho, en este mes de noviembre se mantienen esos 20 céntimos de rebaja al superarse el umbral del 15% de alza en los precios.

A PESAR DE LA BAJADA, LLENAR EL DEPÓSITO HASTA 26,9 EUROS MÁS CARO.

Con los precios del Boletín Petrolero de la UE de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 104,39 euros, unos 26,9 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 77,49 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 95,09 euros, unos 14,13 euros más que hace un año, cuando se situaba en los 80,96 euros.

La tendencia al alza de los últimos meses desde el estallido del conflicto en Irán había propiciado que ambos carburantes se acercaran a los máximos que registraron durante el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

LOS PRECIOS EN ESPAÑA, MÁS BARATOS QUE LA MEDIA EUROPEA.

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,876 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,958 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 2,097 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 2,147 euros.