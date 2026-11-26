MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio de la gasolina ha proseguido esta semana su espiral bajista, encadenando su octava caída consecutiva, con lo que acumula ya un abaratamiento de casi el 20% desde finales de septiembre, para retroceder a niveles que no se veían desde mediados de julio.

En concreto, el precio medio del litro de la gasolina ha bajado un 3,94% con respecto a hace una semana, para situarse en los 1,56 euros, según datos del Boletín Petrolero de la UE recogidos por Europa Press.

De esta manera, este combustible, en niveles mínimos desde mediados de julio, consolida el efecto del alivio fiscal aprobado por el Gobierno, con una rebaja que se situó nuevamente en los 20 céntimos desde el pasado mes de octubre.

Por su parte, el precio medio del litro del gasóleo, que ya contaba con una rebaja de 20 céntimos por litro desde inicios de septiembre, ha caído un 2,45% con respecto a la pasada semana, para retroceder a los 1,792 euros, su nivel más bajo desde la última semana de julio, después de encadenar tres semanas de bajadas.

Las bonificaciones aprobadas por el Gobierno para los carburantes dentro del tercer paquete de medidas para hacer frente al impacto por el conflicto en Oriente Próximo -en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos- suponían 20 céntimos por litro a partir de octubre a gasolina y gasóleo, 13 céntimos en noviembre y 6 céntimos en diciembre, con una cláusula de salvaguarda automática en el caso de que el precio del petróleo siga elevado.

De hecho, este alivio fiscal se mantendrá hasta finales de año después de que la evolución de los precios haya permitido seguir activado el mecanismo de prórroga automática establecido por el Gobierno.

A PESAR DE LA BAJADA, LLENAR EL DEPÓSITO HASTA 19 EUROS MÁS CARO.

Con los precios del Boletín Petrolero de la UE de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 98,56 euros, unos 19,14 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 79,42 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 85,8 euros, unos 4,13 euros más que hace un año, cuando se situaba en los 81,67 euros.

La tendencia al alza, principalmente en los meses de verano, desde el estallido del conflicto en Irán había propiciado que ambos carburantes se acercaran a los máximos que registraron durante el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

No obstante, desde finales de septiembre ambos carburantes registran una tendencia bajista. Así, la gasolina se ha abaratado más de un 19,5% desde entonces, mientras que el diésel ha caído más de un 7,3%.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

LOS PRECIOS EN ESPAÑA, MÁS BARATOS QUE LA MEDIA EUROPEA.

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,781 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,861 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 2,001 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 2,058 euros.