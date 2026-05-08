Reynés (Naturgy) ve una "permacrisis" en la energía por el actual contexto geopolítico

Archivo - El presidente de Naturgy, Francisco Reynés - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, ha advertido de que la "inestabilidad" y la "volatilidad" se han instalado en el mundo de la energía en el actual contexto por la crisis en Oriente Próximo y que han pasado a formar parte de lo que se puede llamar ya "la permacrisis".

En su participación en el 'XII Foro Empresarial Megatendencias' organizado por 'El Economista', Reynés defendió que la energía está actualmente más impactada por la geopolítica, la volatilidad de los mercados y la necesidad de reforzar la seguridad de suministro, en un contexto en el que Europa y el conjunto del mundo están "repensando su estrategia energética".

"La volatilidad forma ya parte de esto que llaman ahora la permacrisis, una cosa permanente que es bastante difícil de gestionar con las herramientas que teníamos antes. Yo creo que los que trabajamos en el mundo de la energía, hoy nos informamos más de lo que hacían nuestros predecesores hace diez años", dijo.

En este sentido, apuntó que la geopolítica juega "un papel fundamental en el mundo de la energía" porque las materias primas energéticas no están repartidas de forma homogénea por el planeta y su localización afecta directamente a la economía.

Así, puso el ejemplo actual del estrecho de Ormuz, por donde "pasa más del 30% del consumo de petróleo" y buena parte del gas natural licuado que se consume en el mundo, lo que convierte cualquier tensión en esa zona en un factor inmediato de presión sobre los mercados.

Sobre el debate nuclear, Reynés insistió en la teoría del "trilema energético" -descarbonizar, garantizar el suministro y mantener la asequibilidad para familias y empresas-, subrayando que, con la guerra de Ucrania y la crisis de Oriente Medio, la seguridad de suministro se situado "encima de la mesa" como el principal reto del momento, sin que ello implique renunciar a la descarbonización ni a la competitividad.

Así, estimó que, a pesar de que Europa no adopta una posición "pronuclear" en sentido estricto, sí que hay una actitud menos cerrada hacia esa tecnología, al tiempo que mantiene su apuesta por las renovables por su aportación a la autonomía energética.

Sobre el apagón del pasado 28 de abril de 2025, el presidente ejecutivo de Naturgy consideró que nadie cuenta con una visión global del incidente, "excepto el operador del sistema", al tiempo que pidió que cualquier juicio sobre lo ocurrido debe hacerse con prudencia y con toda la información técnica.

Reynés sostuvo que la experiencia demuestra la necesidad de contar con "generación síncrona acoplada" a medida que crece la capacidad fotovoltaica, al considerar que la energía asíncrona requiere apoyo adicional para estabilizar el voltaje en el sistema.

Asimismo, cuestionó que se responsabilice a procedimientos, como el P.O. 7.4. para controlar la tensión, que llevan 25 años en vigor y que, según recalcó, no habían provocado ningún cero eléctrico "en los últimos 25 años".

DEBATE EN "MÁS TECNOLOGÍA Y MENOS IDEOLOGÍA".

Por ello, pidió que el análisis sobre el apagón se centre en la tecnología y en la profundidad técnica, en lugar de derivar en un debate ideológico antes de esclarecer responsabilidades. "Pediría más análisis, más tecnología y menos ideología", dijo.

Sobre los expedientes abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Naturgy, un total de 11, Reynés afirmó que la compañía ha pedido aclaraciones al regulador respecto a qué posibles incumplimientos hubo.

"Los expedientes que hemos recibido es de cumple o no cumple. Pero nosotros lo que hemos pedido es aclaración, ¿qué es lo que no cumplimos? Porque recibir un Excel donde te dicen que cumples o no cumples a diferentes horas del día está bien, pero como en toda presunción de inocencia, uno tiene que recibir la información de qué es lo que no estás cumpliendo para poder hacer tu alegación, ¿no?", consideró.