Ribera hará los cambios en el bono social "con margen" para que las familias numerosas puedan acreditarlo

SAN SEBASTIÁN, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que el cambio en el bono social eléctrico para familias numerosas o vulnerables se realizará "con margen" para que los demandantes puedan acreditarlo y no se queden "en tierra de nadie".

En declaraciones a los periodistas en San Sebastián, tras participar en la inauguración de la nueva sede de Naturklima, Ribera ha reiterado que se realizarán cambios en el acceso a estas ayudas "ante la desfachatez de utilizar algo que está pensado para personas vulnerables" que "se ha visto en los últimos días".

Así, ha señalado que, "después de años en los que ha habido reiteradamente debates en torno a ver si se debía introducir una referencia máxima de renta también para estas familias numerosas, evidentemente también modulada por el número de personas que viven en el mismo hogar", se va a introducir "un límite de renta", ya que, según ha dicho, "no solamente basta con que aquellos que tengan derecho, pero sientan que tengan necesidad, puedan solicitarlo, si no que hay que indicar con total claridad que esto es así".

La ministra ha explicado que "esto se va a materializar introduciendo algo muy parecido a lo que existe ya para unidades de personas que conviven, que no tienen por qué tener una relación familiar".

Se trata, tal como ha apuntado, de "calcular cuál es la renta de ese hogar y en función del número de personas, evidentemente con un impacto mayor y con un factor corrector al alza por cada uno de los hijos que conviven, introducir un límite que será más elevado que los que existen para las unidades de convivencia, que tendrá en cuenta el número de personas que conviven".

Tras confiar en se pueda "materializar y acordar cuanto antes", Ribera ha asegurado que esta modificación "lo que significa es que las familias numerosas que hoy se benefician de este bono deberán aportar su renta, es decir, que hay una cuestión de acreditación documental que llevará tiempo", y el Gobierno central quiere "dar margen para que lo puedan hacer".

"No nos preocupan las personas que no siendo vulnerables lo han solicitado, evidentemente estas personas no deben seguir beneficiándose ni del bono social eléctrico ni del bono social térmico; nos preocupa que muchas veces hay familias que sí son vulnerables y tendrán una dificultad adicional de presentar la documentación que acredite la renta y el número de personas que conviven, así que daremos un plazo amplio para poder introducir esta corrección", ha aseverado.

"CUANTO ANTES"

La vicepresidenta tercera ha afirmado que la intención del Ejecutivo central es la de "activar y sacar la propuesta a información pública cuanto antes y resolverlo inmediatamente", dando un plazo de tiempo para que los colectivos afectados "puedan presentar la documentación y no se encuentren en tierra de nadie en la que no puedan seguir disfrutando por no tener claro que cumplen los requisitos".

También ha incidido en que estas personas pueden requerir "tiempo extra" para poder aportar esa documentación tanto a las comercializadoras, "que son las compañías en el caso del bono social eléctrico las que confirman el acceso a ese beneficio", como a la comunidad autónoma, "que es quien acaba materializando el pago con cargo a presupuestos generales del estado de una sola vez por año del bono social térmico".

La ministra de Transición Ecológica ha precisado, en cuanto a los topes establecidos, que "estamos hablando de márgenes de renta más elevados que para las categorías actuales". "Probablemente, una familia numerosa necesite poder considerar renta disponible una cifra mucho más elevada que son los 26 o 27.000 euros de las personas convivientes que aparecen recogidos en la regulación actual", ha concluido.

"Evidentemente, no es lo mismo familias numerosas de tres hijos o de cuatro hijos, que familias numerosas que pueden tener más. Nos podemos encontrar con familias en las que los progenitores aportan cada cual hijos de relaciones anteriores y que, por tanto, conviven un número muy importante de personas bajo el mismo techo y esto supone mucho más gasto, una potencia y un consumo mayor que en domicilios donde viven muchas menos personas", ha concluido.