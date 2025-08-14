RWE reduce un 65% el beneficio hasta junio y confirma previsiones

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía alemana de suministro energético RWE contabilizó un beneficio neto atribuido de 1.454 millones de euros en los seis primeros meses de 2025, lo que supone una caída del 64,6% en comparación con el resultado anotado por la 'utility' en el mismo periodo del año anterior.

En cifras ajustadas, las ganancias netas de RWE en el primer semestre cayeron un 43%, hasta 775 millones de euros, mientras que el Ebitda ajustado fue de 2.139 millones, un 26% menos que un año antes. De su lado, la facturación externa alcanzó los 10.058 millones de euros, un 10,3%.

RWE atribuyó la caída del beneficio en el primer semestre "a la normalización de los ingresos en el segmento de Generación Flexible, así como a un débil rendimiento comercial hasta la fecha", destacando la debilidad de las condiciones eólicas en Europa, lo que provocó una menor producción eólica marina y terrestre que el año pasado y se tradujo en una disminución de los beneficios.

Por su parte, la deuda neta de la compañía al cierre del semestre era de 15.509 millones de euros, un 38,7% más que al principio del ejercicio, lo que obedeció, entre otras cosas, al alto nivel de inversión.

"Tras haber alcanzado la mitad de nuestro objetivo anual de beneficio ajustado por acción, confirmamos nuestras previsiones y nuestro objetivo de dividendo para 2025", ha señalado Markus Krebber, consejero delegado de RWE.

De tal modo, la 'utility' mantiene la previsión de alcanzar en 2025 un Ebitda ajustado de entre 4.550 y 5.150 millones de euros y un beneficio neto ajustado de entre 1.300 y 1.800 millones de euros, lo que equivale a 2,10 euros por acción, basándose en el punto medio del rango. Asimismo, la empresa prevé alcanzar un beneficio neto ajustado por acción de aproximadamente 3 euros para 2027, mientras que para 2030 el objetivo son los 4 euros por acción.