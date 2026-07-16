Transición Ecológica reserva 4 zonas de residuos mineros en Andalucía para buscar minerales fundamentales

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MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha inscrito, como reserva a favor del Estado denominada de Sierra Morena (Andalucía), cuatro áreas de interés de residuos mineros provenientes de minería histórica, en el marco del Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030 (PNEM), según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves.

Según informó el gabinete dirigido por Sara Aagesen, la reserva acogerá trabajos de investigación de materias primas fundamentales en residuos mineros que puedan ser económicamente valorizables y que se caracterizan por su elevada importancia estratégica para la economía europea y por el alto riesgo asociado a su suministro.

El Instituto Geológico y Minero (IGME-CSIC) y el grupo Hunosa, empresa pública española, llevarán a cabo los trabajos durante un período mínimo de tres años. Durante este año se redactarán los proyectos de ingeniería y geología, junto con los planes de restauración, que se presentarán al Ministerio para su tramitación.

Los trabajos contemplarán, entre otros, recogida de muestras superficiales e internas (sondeos) y campañas geoquímicas, así como las medidas necesarias para la protección del medio.

MINERALES FUNDAMENTALES PARA LA INDUSTRIA.

La reserva de Sierra Morena está conformada por cuatro zonas ubicadas en los dominios geológicos de la Zona Centro Ibérica y Ossa-Morena. Son cuatro áreas de interés para la posible valorización de materias primas fundamentales de instalaciones de residuos de extracción abandonadas o cerradas en la comunidad autónoma de Andalucía.

En concreto, estas instalaciones se denominan 'Santa Bárbara' y 'Elena', en Córdoba, y 'Paquito la Manzana' y 'Centenillo', en Jaén. Con una superficie total de 22 cuadrículas mineras, las investigaciones en estas zonas serán para recursos minerales de la sección B) de antimonio, arsénico, bismuto, cobalto, cobre, níquel, plata, plomo y zinc.

Estos minerales son fundamentales para la industria metalúrgica, la electrónica, las tecnologías limpias, la producción de energías renovables, la fabricación de componentes industriales avanzados y otros usos clave vinculados a la transición energética, la digitalización y la industria tecnológica.

Las reservas mineras a favor del Estado son zonas designadas para proteger, investigar o explotar recursos minerales de alto interés estratégico, económico y social. Estas reservas pueden ser de varios tipos: especiales, provisionales (para la exploración minera) o definitivas (para la producción de minerales), y las puede gestionar directamente el Estado, una empresa a través de concurso público o un consorcio entre el Estado y una empresa.

SE UNE A LAS RESERVAS DE ZONAS ANTERIORES.

En la actualidad existen otras reservas a favor del Estado, como la de Aguablanca, en Badajoz, de níquel-cobre, o la de Pinoso, en Alicante, de sal gema.

Recientemente, en el marco del PNEM, el Ministerio ha reservado a favor del Estado las zonas mineras de Morille (Salamanca y Ávila) y San Silvestre de Guzmán (Huelva), para trabajos de investigación minera de materias primas fundamentales.