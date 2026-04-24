Trump extiende la suspensión de la 'Ley Jones' para abaratar el transporte de petróleo entre puertos de EEUU

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump - Niall Carson/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido extender en 90 días la exención a la Ley de la Marina Mercante de 1920, conocida como 'Ley Jones', que estipula que solo pueden usarse buques estadounidenses para el transporte de mercancías entre puertos del país, como parte del esfuerzo de Washington por frenar el alza de los precios del petróleo y los fertilizantes.

De este modo, la Casa Blanca amplía en casi tres meses la suspensión de la 'Ley Jones' que entró en vigor el pasado 18 de marzo por un periodo inicial de 60 días y que expiraba el próximo 17 de mayo.

Según ha explicado la portavoz del Gobierno, Taylor Rogers, los datos recopilados desde la emisión original de la exención revelan que "un volumen significativamente mayor de suministros pudo llegar a los puertos estadounidenses con mayor rapidez", por lo que la extensión de la medida "brinda certeza y estabilidad a las economías de Estados Unidos y del mundo".

En este sentido, Rogers ha recordado que la Administración Trump ha tomado diversas medidas para mitigar las perturbaciones a corto plazo en los mercados energéticos, asegurando que esta extensión contribuirá a garantizar el suministro de productos energéticos esenciales, materiales industriales y insumos agrícolas básicos.

Antes del pasado 18 de marzo, la última vez que Estados Unidos emitió una exención al cumplimiento de la 'Ley Jones' fue en octubre de 2022 para beneficio de un petrolero que se dirigía a Puerto Rico para entregar suministros tras el huracán Fiona.

En 2021, la Administración Biden flexibilizó temporalmente la ley para la refinería Valero Energy Corp. tras un ciberataque a un importante oleoducto de la Costa Este.