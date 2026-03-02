Eurelectric insta a la UE a salvaguardar el sistema de precios marginales en el mercado eléctrico

Archivo - Recurso de electricidad, postes eléctricos - RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA (REE) - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Eurelectric, la patronal eléctrica europea, ha instado a la Unión Europea a salvaguardar el diseño del sistema de precios marginales en el mercado eléctrico europeo y garantizar estabilidad regulatoria.

En una misiva a los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, la presidencia de Eurelectric advierte que reabrir una reforma del mercado recientemente concluida "pondría en riesgo las inversiones masivas necesarias para ofrecer electricidad asequible, segura y descarbonizada".

El debate sobre el sistema de precios marginales del mercado mayorista de electricidad se ha reavivado, después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declarara que presentará "diferentes opciones y conclusiones sobre si ha llegado el momento de avanzar con el diseño del mercado" durante el próximo Consejo Europeo del 19 y 20 de marzo.

La patronal eléctrica europea, de la que forma parte la española aelec -de la que son integrantes Iberdrola, Endesa o EDP España-, subraya que, en un momento en que se espera que el sector eléctrico invierta más de 5,6 billones de euros de aquí a 2050 en capacidad de generación e infraestructuras, "reabrir un debate recientemente cerrado desincentivaría las inversiones necesarias para garantizar electricidad limpia, segura y asequible".

En este contexto, la presidencia de Eurelectric reitera que los precios marginales siguen siendo "el mecanismo más eficiente y sólido para garantizar un despacho rentable, señales de precios transparentes e incentivos eficaces a la inversión".

Asimismo, la misiva también subraya que ya existen medidas que la Comisión Europea y los Estados miembros pueden adoptar para reducir los precios a corto plazo sin distorsionar el mercado, tal como se identifica en sus recomendaciones conjuntas junto con los sectores industriales europeos, incluidos los sectores químico, del acero y del aluminio, como seguimiento del diálogo de Amberes.

Además, reafirma el papel clave del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (ETS) en la descarbonización de Europa y pide mantener su integridad para seguir impulsando reducciones de emisiones eficientes en costes.

"Eurelectric está preparada para apoyar y colaborar de manera constructiva para garantizar precios asequibles manteniendo al mismo tiempo un entorno atractivo para las inversiones", añade la patronal.