Iberdrola, primera multinacional en España en certificar el uso corporativo de la IA generativa

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola se ha convertido en la primera multinacional en España en certificar un proceso global bajo la norma internacional ISO/IEC 42001 a través de Aenor, que avala el uso responsable y buen gobierno de la inteligencia artificial (IA), informó la compañía.

La eléctrica señaló que, con la obtención de este sello, "se sitúa a la vanguardia del uso corporativo de la IA generativa certificada y ética, reforzando su apuesta por la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible de soluciones digitales".

En concreto, el reconocimiento ha sido concedido a su división Global Business Services (GBS) por el desarrollo de Guria, una herramienta basada en IA generativa destinada a optimizar los procesos administrativos internos.

Guria (GBS User Response Intelligent Assistant, por sus siglas en inglés) automatiza la gestión de correos electrónicos y tiques en más de 40 buzones corporativos en distintos países donde opera el grupo.

Entre sus funciones destacan la clasificación automática de mensajes, la extracción de información relevante de los documentos adjuntos y la generación de respuestas automáticas, tanto mediante plantillas como a partir de modelos generativos de inteligencia artificial.

La compañía señaló que la aplicación de este sistema ha permitido reducir los tiempos de gestión y aliviar la carga operativa de los equipos, que pueden centrarse en tareas de mayor valor añadido, como el análisis de datos o la mejora de procesos internos.

La certificación ISO/IEC 42001, publicada recientemente como nuevo estándar global, reconoce la correcta implantación de sistemas de gestión de IA y evalúa aspectos como la transparencia en el uso de modelos, la trazabilidad de los procesos, la protección de datos y la gobernanza responsable de la tecnología.

El proyecto Guria se ha implantado siguiendo el Marco de Gobierno de la IA desarrollado por IT, que también ha participado activamente en esta auditoría, preparando el camino para futuras certificaciones transversales, en las que seguir logrando éxitos como el obtenido para GBS en esta certificación.