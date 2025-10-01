4Founders Capital cierra su tercer fondo por encima del objetivo inicial con 70 millones de euros

Archivo - FILED - 24 April 2021, Berlin: A young woman monitors share prices in an app on her smartphone. - Fabian Sommer/dpa - Archivo

La firma ya ha efectuado cinco operaciones con este vehículo

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La gestora 4Founders Capital, especializada en 'venture capital', ha anunciado este miércoles el cierre final de su tercer fondo, denominado '4Founders Capital III', con un importe total de 70 millones de euros, cifra que ha superado el objetivo inicial de 65 millones.

La firma ha detallado a través de una nota de prensa que el cierre final tuvo lugar a finales del pasado, apenas seis meses después del primer cierre.

Los principales inversores del vehículo incluyen el EIF (European Investment Fund), CDTI-Innvierte, aseguradoras y 'family offices', así así como un elevado número de emprendedores.

Ligado a esto, el equipo fundador ha subrayado que el 88% de la base inversora ha repetido como inversores en este tercer fondo: "Sin duda valida la estrategia y los buenos rendimientos que están obteniendo los dos primeros fondos", han reivindicado desde la entidad.

Este nuevo vehículo mantiene la misma estrategia de los dos primeros, lanzados en 2017 y 2021, en tanto que su objetivo principal es invertir en "spanish linked", 'startups' en fases pre-semilla y semilla con ambición global, con un claro enfoque en la generación de Ebitsa y un elevado crecimiento de los ingresos impulsado por tecnología y un uso eficiente del capital.

Los tickets iniciales de inversión oscilan entre los 300.000 euros y los dos millones de euros, en tanto que la apuesta, en el mejor de los casos, se puede estirar hasta los seis millones de euros por compañía.

Desde la firma han definido su vocación inversora como generalista, si bien han anotado que tienen un "especial interés" en compañías con alto componente tecnológico con modelos B2B SaaS y fuerte uso de IA, especialmente en sectores como 'fintech', 'business services', 'traveltech', ciberseguridad o 'developer tools'.

De hecho, asociado a este tercer vehículo, la firma ha enunciado que ya ha realizado cinco inversiones en empresas como Mogu, Puntopost, Showme, Altan y Steryon, en tanto que planea invertir en alrededor de 40 compañías durante los próximos cuatro años.

El cofundador de 4Founders Capital, Marc Badosa, ha reseñado que están "muy satisfechos y agredecidos" con el cierre final sobresuscrito de su tercer fondo: "El compromiso de inversores anteriores y la incorporación de nuevos socios estratégicos refuerza nuestra capacidad para seguir impulsando el ecosistema emprendedor", ha explicado.

"Además", ha proseguido, "estamos activamente buscando y analizando nuevos proyectos para invertir, con el objetivo de seguir apoyando iniciativas innovadoras y de alto impacto".

GESTIÓN GLOBAL

La firma atesora 134 millones de euros bajo gestión, por lo que se ha consolidado como uno de los principales actores a la hora de invertir en empresas jóvenes que necesitan abrir una ronda pre-semilla para seguir creciendo.

El primer fondo, denominado '4Founders Capital I', ha generado hasta la fecha 1,65 euros por cada euro invertido y una TIR neta inversor superior al 18%.

Desde su creación en 2017, ha logrado once desinversiones, incluyendo Holded, Securitize, Flanks y The Hotels Network; actualmente, mantiene aún una cartera activa con 13 participadas, entre ellas compañías como Mailsuite, Baluwo o Scoolinary.

Por su parte, el vehículo '4Founders Capital II', creado en 2021 y con un tamaño de 50 millones de euros, ha continuado expandiendo la estrategia de inversión con 38 'startups' en su cartera, en el que destacan empresas como Embat, Zenrows, Vidext, TaxDown, Viterbit, DealCar o Invofox.