Abanca gana 579,1 millones hasta septiembre, un 13,6% menos debido a un menor uso de créditos fiscales

Resultados de Abanca en el tercer trimestre de 2026. - ABANCA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Abanca registró un beneficio después de impuestos de 579,1 millones de euros entre enero y septiembre de este año, lo que supone un 13,6% menos respecto al mismo periodo del año pasado debido al incremento de la tasa fiscal efectiva provocado por el menor uso de créditos fiscales (del 7% al 28%).

Pese a esto, según ha informado la empresa, su beneficio antes de impuestos creció un 2,4%, hasta 764,5 millones de euros, destacando Abanca su "sólida rentabilidad" gracias al crecimiento "eficiente" de su negocio recurrente y a la buena gestión de su balance.

Precisamente, la rentabilidad ROTE de la firma se situó en el 12,2% y la rentabilidad sobre CET 1 en el 14,8%, con una "elevada holgura" sobre el coste del capital.

"La solidez de sus fundamentos permite a la entidad afrontar el entorno incierto desde una base robusta. La combinación de una amplia solvencia (colchón de capital de 1.900 millones), una alta calidad de los activos (1,8% de morosidad, 88% de cobertura) y una amplia posición de liquidez sitúan a Abanca como una de las entidades más sólidas del sector", ha reivindicado el banco.

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