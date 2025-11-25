ABN Amro recortará 5.200 empleos hasta 2028

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El banco neerlandés ABN Amro llevará a cabo una reducción neta de su plantilla de 5.200 empleados a tiempo completo para 2028 en comparación con 2024, según ha anunciado este martes la entidad durante la celebración de su 'Día del Mercado de Capitales'.

ABN Amro ha señalado como prioridades estratégicas para los próximos años: acelerar el crecimiento rentable, optimizar la base de costes del banco y asignar el capital donde genere la mayor rentabilidad, con el objetivo de operar con mayor eficiencia, captar nuevas oportunidades y ofrecer mayor valor a todas las partes interesadas.

De cara a 2028, la entidad pretende alcanzar una rentabilidad sobre el capital (RoE) de al menos el 12% y superar los 10.000 millones de ingresos, así como una ratio de capital básico CET1 por encima del 13,75%.

De este modo, el banco está simplificando su estructura organizativa, lo que resultará en un ajuste neto de 5.200 empleos para 2028, de los que aproximadamente la mitad se espera que correspondan al proceso de reducción gradual por bajas y jubilaciones. En lo que va de 2025, ABN Amro ya ha reducido más de 1.000 puestos.

Por otro lado, se están simplificando también las operaciones, impulsando la eficiencia mediante la reducción del número de entidades legales, la optimización y la digitalización de los procesos, incluyendo la eliminación gradual de sistemas heredados y expandiendo la integración de la IA.

De su lado, el capital se reasignará a segmentos y productos de mayor rentabilidad, abandonando exposiciones no rentables y centrando los esfuerzos de crecimiento donde la rentabilidad es mayor.

En este contexto, los activos ponderados por riesgo en Banca Corporativa se reducirán en 10.000 millones de euros, en parte mediante la mejora de la calidad de los datos, mientras que la entidad mantendrá un ratio CET1 superior al 13,75% y aspira a distribuir hasta el 100% del capital generado entre 2026 y 2028.

"Nos centramos en el crecimiento sostenible y rentable en el noroeste de Europa", ha subrayado Marguerite Bérard, consejera delegada de ABN Amro, para quien el objetivo es fortalecer la posición de la entidad en la banca minorista holandesa y convertirse en uno de los cinco principales bancos privados de Europa.