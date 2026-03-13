Los accionistas de Mapfre reeligen a Huertas como consejero ejecutivo otros cuatro años

El presidente y CEO de Mapfre, Antonio Huertas, durante un desayuno de Nueva Economía Forum, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los accionistas de Mapfre han aprobado la totalidad de las propuestas que se sometían a votación este viernes en la junta general de accionistas, incluyendo un nuevo mandato para su presidente, Antonio Huertas, como consejero ejecutivo por otros cuatro años.

También se ha votado a favor de reelegir a Pilar Perales, que se mantendrá en su puesto de consejera independiente también durante cuatro años. Además, se ha ratificado el nombramiento --efectuado en junio de 2025-- de Ángeles Santamaría como consejera independiente.

El consejo también ha sacado adelante la propuesta del reparto de un dividendo de 0,11 euros por acción, de manera que la retribución total con cargo a los resultados de 2025 se eleva a los 0,18 euros, con un 'pay-out' del 51,4%.

Además, se ha aprobado el reparto de un dividendo, también con cargo a las cuentas de 2025, de 0,0015 euros por participar en la junta, pagadero a todos los accionistas y que estaba condicionado a que el quórum de constitución alcanzara al menos el 85% del capital social.

Igualmente, se han aprobado unas modificaciones en los estatutos sociales de la empresa, de las cuentas de 2025 y de las remuneraciones de los consejeros 2025, entre otras medidas.