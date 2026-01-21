Allfunds acuerda su venta a Deutsche Börse por 5.300 millones de euros

Archivo - Logo de Allfunds - ALLFUNDS - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Deutsche Börse y Allfunds han firmado un acuerdo vinculante para la adquisición recomendada de la plataforma de fondos por 5.300 millones de euros, según han informado a través de un comunicado las dos compañías.

La operación, ya anunciada el pasado mes de noviembre, contempla un pago de 8,80 euros por acción a los accionistas de Allfunds, distribuidos en 6,00 euros en efectivo, 2,60 euros en acciones de Deutsche Börse Group y un dividendo en efectivo de hasta 0,20 euros por acción correspondiente al ejercicio 2025.

La oferta representa una prima del 32,5% sobre el precio al cierre de la sesión de 26 de noviembre de 2025 --el día previo a conocerse esta operación-- y del 40,5% sobre el precio medio ponderado por volumen correspondiente al periodo de tres meses finalizado igualmente el 26 de noviembre de 2025.

El comunicado remitido este miércoles señala que el consejo de administración de Allfunds, que cotiza actualmente en el Euronext de Amsterdam, apoya "unánimemente" la operación y tiene la intención de recomendar que los accionistas voten a favor de la transacción.

Al respecto, la consejera delegada de Allfunds, Annabel Spring, ha explicado que el consejo de administración considera que la oferta es una "oportunidad atractiva" para que los accionistas de la plataforma materialicen el valor de su inversión, "con una prima atractiva, en efectivo y en acciones, permitiéndoles participar en los beneficios futuros de la combinación de negocios."

Sujeto a la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes, se prevé que el cierre de la adquisición tenga lugar en el primer semestre de 2027.

Ambas empresas defienden, a través del comunicado, que esta operación tiene una lógica industrial "sólida" y el "potencial de generar valor a corto plazo para todos los grupos de interés de ambas compañías".

"Supone la oportunidad de crear un líder global de primer nivel en servicios de fondos, combinando la fortaleza de Allfunds en distribución con las capacidades de custodia y liquidación de Deutsche Börse Group. Allfunds y Deutsche Börse Group son dos negocios altamente complementarios en términos de presencia geográfica, carteras de productos y base de socios y clientes", continúan.

Este miércoles, las acciones de Allfunds han cerrado con una caída del 1,61%, hasta intercambiarse a un precio de 7,96 euros por título, de manera que la prima de la oferta de Deutsche Börse está más de un 10% del valor actual de cotización de la plataforma.