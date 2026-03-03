Allfunds registra un beneficio neto ajustado de 254,6 millones en 2025, un 10% más

Archivo - Logo de Allfunds - ALLFUNDS - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma financiera Allfunds, dedicada al segmento de los fondos de inversión, registró un beneficio neto ajustado de 254,6 millones de euros en 2025, un 10% más, según ha informado este martes.

La firma ha ajustado sus beneficios de 2025 a un perímetro constante para poder realizar la comparación con 2024, cuando se produjo un impacto de operaciones discontinuadas --la ruptura del acuerdo entre Credit Suisse y Allfunds por la fusión de la primera con UBS--. Sin ajustar, el beneficio neto fue de 2,3 millones de euros en 2025 frente a unas pérdidas de 168,5 millones de euros.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en 417 millones de euros, lo que implica una subida del 4,1% respecto al dato del ejercicio previo. Sin ajustar, el Ebitda aumentó un 2,0% hasta los 409,3 millones de euros.

Los ingresos totales alcanzaron los 639,9 millones de euros en 2025, un 4,8% más frente al mismo periodo de 2024. Los ingresos procedentes del negocio de plataformas fueron de 572,6 millones de euros, un 5,2% más, mientras que los ingresos por suscripciones sumaron 67,3 millones de euros en todo el año, un 1% más en tasa interanual.

Con respecto al negocio de alternativos, la entidad destaca que a cierre de 2025 los activos bajo gestión habían crecido un 74%, hasta los 33.800 millones de euros. En este sentido, explica que ya trabaja con varias firmas especializadas en este tipo de activos como KKR, Blackstone, Apollo, Ares, Carlyle, BlackRock, JPMorgan, Morgan Stanley, Franklin Templeton y otras.

En cuanto al balance, Allfunds resalta que los activos bajo administración crecieron un 17,1% en 2025, hasta situarse en los 1,76 billones de euros. Los activos gestionados a través de servicios de la plataforma aumentaron un 15,5%, hasta los 1,25 billones de euros gracias tanto a los "sólidos" flujos netos de existentes y nuevos clientes, como por las favorables dinámicas del mercado.

Los flujos netos totalizaron los 120.600 millones de euros en 2025, un 18,3% más frente a 2024. Los flujos de clientes existentes acumularon los 64.900 millones el pasado ejercicio, mientras que las migraciones fueron de 55.700 millones de euros. Las dinámicas del mercado contribuyeron en 46.700 millones de euros.

Los activos bajo administración del negocio de negociación y ejecución continuó creciendo hasta los 510.400 millones de euros, un 21,3% más.

Sobre su plataforma de ETF, Allfunds ha anunciado el cierre con éxito de la fase piloto, en la que ha validado las capacidades principales, preparándose ya para la siguiente etapa. En 2026, la entidad espera que la plataforma alcance su modelo operativo completo, mientras continúa con el desarrollo y ampliación de funciones.

ENFOQUE EN PLATAFORMA Y DISTRIBUCIÓN

En el marco de la revisión estratégica de 2025, Allfunds ha decidido centrarse en su negocio principal de plataforma y distribución, saliendo de Allfunds Tech (WebFG) y del negocio ManCo en Luxemburgo, así como reestructurando Mainstreet Partners. Igualmente, ha informado de la incorporación de 90 gestoras de fondos y 64 distribuidres en todo 2025.

"Esta simplificación permitirá concentrar recursos en áreas sinérgicas, rentables y escalables, reforzando el perfil financiero del grupo a largo plazo", señala la firma, que actualmente está inmersa en una operación de venta a Deutsche Börse.

La consejera delegada de Allfunds, Annabel Spring, ha resaltado que 2025 ha sido un año de "sólido desempeño y de reorientación estratégica decisiva".

"La adquisición recomendada por Deutsche Börse Group, anunciada en enero, refleja el valor que hemos construido, así como la fortaleza y calidad de nuestra franquicia. Confiamos en que la combinación reunirá capacidades complementarias y un mayor alcance de mercado", ha agregado.