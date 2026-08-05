Allianz compra UOB Asset Management por 376 millones para acelerar su crecimiento en Asia Pacífico

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MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Allianz Global Investors ha llegado a un acuerdo para adquirir UOB Asset Management (UOBAM), la gestora de activos del Grupo UOB, con el que establecerá también una alianza de distribución a largo plazo, a cambio de una contraprestación de 555 millones de dólares de Singapur (376 millones de euros).

La transacción, sujeta a las aprobaciones regulatorias, se completará en 2027 y reforzará el negocio de AllianzGI en Asia Pacífico, elevando los activos gestionados para sus clientes en la región a más de 170.000 millones de euros.

La adquisición de UOBAM proporcionará a AllianzGI acceso a importantes mercados de alto crecimiento, como Tailandia, Malasia y Vietnam y brindará la oportunidad de expandir aún más el negocio de la firma en mercados donde ya cuenta con una presencia consolidada, como Singapur, Taiwán e Indonesia.

La adquisición incluye un acuerdo de distribución a largo plazo que garantiza el acceso a la red de clientes minoristas de UOB, lo que refleja la confianza del banco en la capacidad del grupo resultante para ofrecer productos innovadores a su clientela.

"UOBAM es una de las gestoras de activos líderes del Sudeste Asiático, con una sólida reputación en inversiones y una amplia red de distribución. La incorporación de su experiencia complementaria en inversiones en el Sudeste Asiático a nuestra plataforma global impulsará nuestra oferta conjunta y acelerará significativamente nuestro crecimiento en esta dinámica región", ha comentado Tobias Pross, consejero delegado de Allianz Global Investors.