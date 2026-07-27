Allianz crea un fondo para impulsar la recuperación de las zonas afectadas por los incendios

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MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Allianz ha creado un Fondo de Recuperación y Resiliencia Antiincendios para poner en marcha acciones "encaminadas a recuperar las zonas afectadas y a su resiliencia de cara a futuros incendios", tal y como ha precisado la aseguradora en un comunicado. Asimismo, la entidad se ha sumado a la plataforma de donaciones de Cruz Roja para apoyar la respuesta de emergencia a los afectados.

La compañía ha intensificado su protocolo especial de eventos extraordinarios para apoyar a los clientes afectados por los incendios forestales que asolan la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana.

En concreto, este seguimiento específico incluye desde una monitorización "exhaustiva" en tiempo real de las zonas afectadas con inteligencia artificial y tecnología satelital, hasta una atención muy directa a los clientes que residen en las zonas afectadas, según ha detallado la compañía.

De este modo, desde que se iniciaron los primeros conatos, Allianz reconoce haber realizado centenares de llamadas a clientes residentes en las zonas afectadas y haber lanzado más de 50.000 mensajes a todos los clientes de las provincias expuestas. La compañía ha recordado que presta servicios de asesoramiento e información a todos sus clientes a través del número de teléfono gratuito 900 101 920.

Por otro lado, la firma ha recalcado que sus peritos y profesionales están "listos" para actuar en cuanto las Autoridades den acceso a las zonas. Así, ha subrayado que todos ellos están preparados para agilizar al máximo las tramitaciones por lo que van a intensificar los sistemas de peritación digital, un servicio que permite valorar los daños a través del teléfono móvil con una gestión más ágil.

Además, Allianz ha puesto en marcha otras medidas adicionales como el refuerzo de los equipos de tramitación y de las líneas de atención específicas para este tipo de eventos y ha ampliado las fuentes de información disponibles en web, redes sociales y portales de mediadores para facilitar la información a los clientes.