Aon e Indexa Peritos impulsan una unión estratégica para la gestión de siniestros

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aon ha anunciado la puesta en marcha de una unión estratégica junto con Indexa Peritos bajo la marca Asevasa-Indexa para la gestión de siniestros de empresas y organizaciones en España e internacionalmente.

Esta unión ha comenzado este lunes, 1 de septiembre, y la colaboración se centrará en el ámbito de la peritación y gestión de siniestros para el asegurado.

Indexa aportará a Aon un equipo de profesionales con 25 años de experiencia y especializado en riesgos de construcción, industriales, financieros, energéticos y ciber, entre otros.