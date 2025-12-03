Ardian prevé superar los 20.000 millones de dólares en entradas por tercer año consecutivo

Archivo - 28 February 2020, Hessen, Frankfurt_Main: An exchange trader looks at his monitors at the Frankfurt Stock Exchange. - Boris Roessler/dpa - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La firma de inversión Ardian prevé superar los 20.000 millones de dólares (17.150 millones de euros al cambio) en captaciones, principalmente procedentes de inversores de Estados Unidos, Asia y Oriente Medio.

La entidad ha enmarcado en un comunicado que este sería el tercer año consecutivo en el que supera la cifra de los 20.000 millones de dólares, lo que a su juicio refleja la "sólida demanda global por activos europeos".

A lo largo de 2025, Ardian ha cerrado con éxito tres de sus principales fondos, cada uno con un tamaño máximo aumentado, lo que "subraya la confianza" de los inversores en el enfoque estratégico de la firma para con el crecimiento y la innovación en Europa.

En concreto, el 'Ardian Secondaries Fund IX', con 30.000 millones de dólares captados, se ha convertido en "la mayor plataforma de 'secondaries' jamás levantada a nivel global" y con más del 50% de los fondos ya desplegados.

De su lado, han descrito que la plataforma 'Ardian Infrastructure Fund VI', con 20.000 millones de dólares, es un 90% mayor que su antecesora y se centra en infraestructuras europeas de energía, transporte y digital, mientras que el 'Ardian Expansion Fund VI', con 3.200 millones de euros, invierte en pymes europeas de alto crecimiento con el objetivo de crear campeones internacionales.

Entre otros hitos de captación de fondos, Ardian ha hilvanado que recaudó más de 6.000 millones de dólares para su estrategia de 'secondary infrastructure' y cerca de 5.000 millones de euros para su estrategia de crédito privado, entre otros.

En lo que va de 2025, Ardian ha desplegado aproximadamente 23.800 millones de dólares con el enfoque puesto en las principales economías europeas.

La firma también ha reforzado su posición en sectores estratégicos como aviación, energía, semiconductores e inmobiliario, al mismo tiempo que ampliaba su cartera de residencias estudiantiles en toda Europa.

Al mismo tiempo, ha devuelto con éxito aproximadamente 8.800 millones de dólares a sus inversores.

Por perfiles, la firma ha desgranado que, a lo largo del año, el creciente compromiso del 'private wealth' ha desempeñado un "papel fundamental" en el éxito de Ardian al representar alrededor del 14% de las captaciones: "Esto confirma el interés creciente de inversores individuales y 'family offices' por acceder a oportunidades de inversión sofisticadas", han ahondado.

Por otra parte, en el presente ejercicio, Ardian también ha lanzado tres nuevos productos 'evergreen' y ha continuado ampliando su serie 'Ardian Access', un conjunto de fondos 'evergreen' que pretende ofrecer a inversores privados profesionales acceso a las mismas operaciones que las mayores instituciones del mundo.