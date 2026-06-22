Argentina refinanciará su deuda con préstamos garantizados de hasta 4.375 millones del Banco Mundial o el BID

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MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno argentino ha autorizado este lunes al Ministerio de Economía a suscribir préstamos garantizados por un máximo de 5.000 millones de dólares (4.375 millones de euros) con distintas instituciones financieras internacionales.

Según se desprende del decreto 478/2026 del Boletín Oficial de la República Argentina, el Estado podrá obtener fondos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ya anunciaron la aprobación de garantías por 2.000 y 550 millones de dólares (1.750 y 481,3 millones de euros), respectivamente.

Esto permitirá a Argentina refinanciar vencimientos de deuda a tasas más bajas que las que obtendría en los mercados internacionales. Se espera que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) se sume próximamente a estas entidades.

Buenos Aires ha fijado finalmente un monto máximo de 5.000 millones de dólares, aunque se prevé que entre los tres bancos se levanten 4.000 millones de dólares (3.500 millones de euros).

La norma contempla la inclusión de cláusulas de prórroga de jurisdicción en favor de los tribunales estatales y federales de Nueva York. Además, renunciará a oponerse a la defensa de inmunidad de jurisdicción para reclamos vinculados a los contratos suscritos.