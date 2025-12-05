Argentina vuelve al mercado de capitales con un bono en dólares a 2029 con un cupón del 6,50%

Archivo - El presidente de Argentina, Javier Milei. - ---/Presidencia Argentina/dpa - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Argentina ha anunciado su vuelta al mercado de capitales mediante la emisión de un bono del Tesoro Nacional con vencimiento el 30 de noviembre de 2029 y un cupón al 6,50%, según ha informado la Secretaría de Finanzas del país.

La emisión se lanzará, mediante indicación de precio, sin coste mínimo ni máximo a través de dos tramos, uno no competitivo y otro competitivo.

El tramo no competitivo estará destinado a personas físicas o jurídicas que, por sus características, no cuentan con la especialización necesaria para realizar una evaluación de las condiciones financieras de la licitación y requieren el asesoramiento de una entidad, como fondos comunes de inversión, aseguradoras o fondos públicos.

En este caso, solo se aceptará una sola oferta por inversor y deberá ser menor o igual a un monto de 50.000 de dólares (42.925 de euros).

Por otro lado, el tramo competitivo está destinado a todo tipo de inversor por cuantías mayores a 50.000 dólares que, por sus características, fue excluido del no competitivo, con una oferta mínima de 1.000 dólares (858 euros) y no tendrán limitación de cuantía máxima a ofertar.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, explicaba al mismo tiempo en el canal Vivo A24 la noticia y añadía que la cuantía recaudada se destinará a hacer frente a los próximos vencimientos.