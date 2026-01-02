Asufin urge al Gobierno a que apruebe la norma que regula los créditos al consumo: "Vamos con retraso"

Archivo - La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, a 29 de junio de 2023, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ha instado al Gobierno a que apruebe la norma que regulará los créditos al consumo, y que incluirá un 'tope' a los tipos de interés de estos préstamos.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció el jueves en una entrevista con la Cadena Ser que este mismo mes el Consejo de Ministros va a aprobar la norma que supondrá la transposición de la directiva europea sobre créditos al consumo.

Esta directiva deja cierto margen a los Estados miembros para que puedan incluir ciertos límites, algo que el Gobierno español ha aprovechado para introducir límites a los tipos de interés.

Sin embargo, Suárez ha recordado que España va "con retraso" en la transposición de la directiva europea, cuyo plazo límite finalizó el pasado 20 de noviembre. "Vamos con retraso en la transposición para regular los 'préstamos desesperados' que impactan en los más vulnerables", ha comentado específicamente.

"Son préstamos muy desesperados, contratados a menudo por consumidores vulnerables que movidos por la inmediatez olvidan lo que están pagando por esos préstamos, que son intereses que rozan la usura", agrega la presidenta de Asufin.

También resalta el ejemplo de Portugal, donde ya se limitan los intereses de estos préstamos, lo que, según la asociación, "da garantía a los consumidores".

Según los datos de Asufin, los precios de estos minicréditos han subido en 2025: el que se solicita a 30 días, el más habitual, ha aumentado hasta situarse en una TAE media del 3.417,40%, un 138% más, cada vez más cerca de los máximos que se registraban en plena pandemia por Covid- 19, cuando la necesidad acuciante de liquidez encareció los precios.

Desde entonces, la asociación no ha vuelto a ver precios por debajo de la barrera del 3.000% TAE. Estos intereses se traducen en un coste de 103,42 euros de intereses por pedir 300 euros a devolver en 30 días.

En el caso de los préstamos a 60 días, la TAE media es de 1.492,60%, un 213% más que el año pasado. Estos costes se han disparado en relación al año 2023, cuando se cobraban al 557,50% TAE. Siguiendo el ejemplo anterior, por pedir 300 euros a 60 días, los intereses ascienden a 141,20 euros.

Asufin avisa de que estos precios se están dando en un contexto de bajadas de tipos de interés que se reflejan en las estadísticas del Banco de España: por ejemplo, la asociación señala que el tipo medio ponderado de los préstamos al consumo ha pasado del 7,78%, de 2024, al 7,05% de 2025.

Igualmente, Suárez muestra su preocupación por otro elemento: que los créditos son de más importe y de menos duración, un desajuste que considera "pernicioso" para el consumidor, puesto que le lleva a solicitar préstamos de mayor cuantía a un plazo que no se amplía de manera proporcional. "Esta circunstancia puede generar mayores problemas de devolución y, por ende, de entrar en situación de impago", señala.

"Este es uno de los principales riesgos: el cliente que está dispuesto a pagar los elevados costes por impago lo hace generalmente por una necesidad de dinero que no se puede cubrir por otras vías. Por ello, si añadimos la variable de los plazos cortos, el problema de posibles impagos se dispara más, con unos costes muy altos", concluye la asociación.