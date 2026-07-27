Ayuela (Línea Directa) resalta la IA y la eficiencia como palancas de crecimiento y captación de clientes

Archivo - La consejera delegada de Línea Directa, Patricia Ayuela. - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera delegada de Línea Directa, Patricia Ayuela, ha atribuido la mejora de los resultados y el crecimiento de clientes durante el primer semestre del año al impulso de la inteligencia artificial, la eficiencia operativa y el fortalecimiento de la marca.

La aseguradora registró en los seis primeros meses del año un beneficio neto de 52,1 millones de euros, un 19% más que en el mismo periodo del año anterior, y alcanzó los 3,85 millones de clientes, un 7,8% más que doce meses antes.

"El motivo de este crecimiento no es otro que nuestra marca cada vez es más atractiva. La eficiencia trasladada en forma de mejor calidad y mejores precios a los clientes se está reflejando en un incremento de la capacidad comercial. Somos capaces de vender más y además somos capaces de fidelizar mejor a nuestra cartera, los clientes que vienen a Línea Directa deciden quedarse con nosotros", ha manifestado la directiva en la rueda de prensa de presentación de resultados semestrales.

En concreto, la máxima responsable de la entidad ha defendido que la mejora del ratio de gastos --que se redujo en 1 punto porcentual hasta el 20,2%, llevando el ratio combinado hasta el 91,1% al cierre de junio-- viene impulsada por el "enorme avance tecnológico" que está acometiendo la compañía.

En este sentido, la ejecutiva ha argumentado que durante los seis primeros meses del año han registrado casi 16 millones de accesos a sus activos digitales, lo cual supone un crecimiento de un 14% frente al mismo periodo del año anterior y casi el doble de la cifra de crecimiento de la cartera de clientes.

De este modo, Ayuela ha precisado que el 67,9% de las consultas de los usuarios han sido resueltas por la Inteligencia Artificial (IA). La tecnología ha alcanzado un 100% acierto en las respuestas y cero segundos de espera.

De cara a los próximos meses, la directiva ha adelantado que la firma está llevando "la IA a la voz" y espera escalar con ella "mucho más deprisa" que hasta ahora. No obstante, ha matizado que está llevando a cabo el proceso con "un enorme cuidado", para preservar "ese 100% de acierto y, por supuesto, esos cero segundos de espera".

"Todo esto nos lleva a una rentabilidad para nuestros accionistas superior al 23,3% y un ratio de solvencia muy sólido, del 196,3%", ha recordado.

Respecto al resultado financiero, que empeoró sus cifras un 1,8% respecto a los seis primeros meses de 2025, hasta los 21,82 millones de euros, la consejera delegada ha expuesto que la compañía cuenta con uno de sus edificios en renovación --el de la Plaza de Chamberí, en Madrid--, por lo que no dispone de las rentas por alquileres durante todo este año 2026.

Al excluir ese impacto de las rentas inmobiliarias, la CEO ha aseverado que el resultado neto de las inversiones creció un 5,2% frente al año 2025, hasta alrededor de 23,4 millones de euros.

Sobre el ramo de Comercios --unidad que Línea Directa lanzó su en marzo de 2025 para reforzar su presencia entre autónomos y pymes-- Ayuela ha subrayado que "avanza bien", aunque no ha avanzado cifras de la actividad.

Así, la directiva ha expuesto que su puesta en marcha responde a la estrategia de que los autónomos y las pequeñas y medianas empresas puedan "concentrar todos sus seguros" en Línea Directa.

En este sentido, ha recordado que la compañía ya comercializaba seguros de automóvil, moto y salud para este colectivo, por lo que la incorporación de un producto para proteger locales comerciales, oficinas, bares y otros negocios completa su oferta. "Está avanzando bien, estamos vendiendo bien y es un seguro complementario que yo creo que tiene mucho sentido", ha remarcado.

IMPACTO DE LOS INCENDIOS

En cuanto al impacto de los incendios que se están registrando en España, Ayuela ha evitado cuantificar el coste que podrían tener para las cuentas de la aseguradora. Al respecto, la directiva ha señalado que desde el pasado viernes la compañía ha empezado a hacer una emisión de llamadas a todos los clientes potencialmente afectados.

Con ello, la entidad ha puesto a disposición de los usuarios un teléfono --918 079 990-- para dotar a los asegurados de un servicio de atención preferente. "En esa emisión de llamadas estamos localizando a la gran mayoría de los clientes, queremos llamar a todos y cada uno de ellos", ha recalcado.

Así, la consejera delegada de Línea Directa ha apuntado que la "primera prioridad" pasa por atender y prestar ese primer servicio de apoyo para, posteriormente, cuantificar los daños que hay y "devolver a la normalidad a esos clientes".