Azvalor cierra el primer semestre con rentabilidades de doble dígito en la mayoría de sus fondos

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MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Azvalor cerró el primer semestre con rentabilidades de doble dígito en la mayoría de sus fondos, según se desprende de la carta semestral que ha remitido a los 39.000 partícipes este lunes, tras sumar 8.900 inversores en el semestre.

El volumen gestionado al cierre del semestre fue de 4.800 millones de euros. La gestora ha indicado que entre enero y junio tuvieron captaciones netas de capital de 460 millones de euros.

"El mercado no está barato. Por primera vez en 20 años la rentabilidad por dividendo del S&P500 es inferior a la de las letras. Dicho índice ha doblado desde octubre de 2020, mientras que los beneficios solo han subido un 30%. Ojo, por tanto, con la inversión en los índices", han avisado los gestores.

Por vehículos, Azvalor Iberia logró una rentabilidad en el primer semestre del 6%, tras haber subido un 31% en 2025. Entre las principales inversiones que han contribuido positivamente en 2026 destacan Meliá y Repsol.

De su lado, Azvalor Internacional registró un alza del 15%, mientras que Blue Chips ha subido un 17,8% y Azvalor Managers, un 9,3%. El fondo de pensiones Azvalor Global Blue acumulaba una rentabilidad del 15% al cierre del semestre,