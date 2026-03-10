Banca March gana 242 millones en 2025, un 1,3% más

Archivo - Sede de Banca March - BANCA MARCH - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Banca March obtuvo un beneficio neto atribuido de 242 millones de euros en el conjunto de 2025, lo que supone un incremento del 1,3% en comparación con el año anterior, según ha informado este martes la entidad financiera.

El banco ha precisado que este resultado solo incluye la aportación de la participación del 51% de Inversis, ya que en marzo de 2025 se cerró la venta del 49% restante. En términos comparables, incluyendo la totalidad de Inversis, el beneficio para este año hubiera sido de 254 millones, un 6,2% más.

Los ingresos totales del banco (margen bruto) fueron de 607 millones de euros, lo que supone un alza del 2,6% respecto al año anterior. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) fueron de 325 millones, un 16% menos; mientras que los ingresos por servicios fueron de 226 millones, un 12,8% más.

Los gastos de explotación y las amortizaciones aumentaron un 3,7%, hasta los 300,1 millones de euros, mientras que el impacto de las provisiones y las pérdidas por deterioro de activos financieros fue de 14,5 millones, un 24,1% más.

"Los resultados reflejan el impulso de los negocios especializados de Banca Privada y Banca de Empresas, que registraron crecimientos de doble dígito en número de clientes", ha explicado el banco, que tuvo crecimientos del 13,7% y del 10%, respectivamente. Los clientes de Banca Personal crecieron un 15,7%.

La entidad financiera ha precisado que el número de clientes con patrimonio superior a medio millón de euros aumentó un 14%. Su volumen de negocio creció un 15%, hasta los 35.300 millones de euros.

El banco ha destacado que el gasto e inversión en tecnología sumó 107 millones solamente en 2025, un 27,4% más que el año anterior, como consecuencia de la "apuesta estratégica" de la entidad para acelerar su desarrollos de tecnología y ciberseguridad. Gran parte de este gasto corresponde a la plataforma tecnológica que se está desarrollando para la filial de Luxemburgo.

"Las inversiones realizadas en personas, centros de negocio y tecnología justifica nuestro compromiso con el futuro del banco", ha subrayado el consejero delegado, José Luis Acea, en un encuentro con medios de comunicación.

La ratio de mora de Banca March se redujo en 22 puntos básicos, hasta el 1,18%, mientras que la ratio de solvencia CET1 se elevó en más de cuatro puntos porcentuales, hasta el 26,32%.

A cierre del año, el banco contabilizaba activos en su balance valorados en 23.131 millones de euros, un 5,7% más. De esa cifra, los préstamos y anticipos a la clientela crecieron un 9,2%, hasta los 8.231 millones. Del lado del pasivo, los depósitos crecieron un 3,9%, hasta los 14.522 millones de euros.

Asimismo, Banca March registraba activos bajo gestión valorados en 24.570 millones de euros, un 11,1% más. Los valores depositados en custodia estaban valorados en 12.432 millones, un 39,8% más.