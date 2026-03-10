Repsol invertirá un máximo de 10.000 millones hasta 2028 y repartirá 3.600 millones en dividendos en efectivo

Archivo - Estación de servicio de Repsol - REPSOL - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Repsol ha actualizado este martes sus métricas operativas y financieras para el periodo 2026-2028, con un plan "selectivo" de inversiones de entre 8.500 y 10.000 millones de euros hasta 2028, enfocado a proyectos ya aprobados por la compañía.

De esta cifra, un 55% se destinará a inversiones en España y Portugal y un 34%, a Estados Unidos. Las iniciativas bajas en carbono supondrán un 30% del total, según ha precisado la energética en el marco de su 'Capital Markets Day'.

Esta actualización de sus cifras para el periodo 2026-2028 se ha relizado al margen de la volatilidad que puede representar el conflicto en Oriente Próximo, que está afectando a los precios del petróleo.

RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA: 3.600 MILLONES EN EFECTIVO HASTA 2028

Repsol prevé alcanzar 6.500 millones de euros de flujo de caja operativa en 2028 y mantiene sus prioridades estratégicas: "solidez financiera, disciplina inversora y mejora de la retribución al accionista".

En este sentido, la retribución prevista al accionista se sitúa entre el 30% y el 40% del flujo de caja operativo en el periodo, incluyendo dividendos y recompra de acciones. En total, Repsol distribuirá 3.600 millones de euros en dividendo en efectivo hasta 2028.

Para 2026, la energética ya ha anunciado que destinará cerca de 1.900 millones de euros a retribuir a su casi medio millón de accionistas. Por un lado, distribuirá 1,051 euros brutos por acción de dividendo en efectivo en 2026, un 7,8% más que en 2025, incluyendo los 0,50 euros abonados en enero de 2026.

Adicionalmente, ha puesto en marcha un primer programa de recompra de acciones de hasta 350 millones de euros, con el objetivo de reducir capital social.

Para los siguientes dos años, el compromiso es incrementar un 3% anual la cantidad total destinada al dividendo en efectivo, hasta 1.233 millones de euros en 2028. Este crecimiento, junto con el plan de recompra de acciones, permitirá hacer crecer el dividendo por acción en más de un 6% al año.

"Esta propuesta proporciona certidumbre a los accionistas, al continuar el plan definido en 2024 de crecimiento anual de la retribución en efectivo, completado con recompras de acciones en función del contexto macroeconómico, incluso en el escenario más ácido", señala la energética.

En su negocio de 'upstream', la compañía espera que la producción neta estimada para 2028 se sitúe en 580.000-600.000 barriles equivalentes de petróleo al día, un 40% en Estados Unidos.

"Repsol cuenta con la estrategia adecuada para seguir creciendo, incluso en un entorno volátil, apoyada en un modelo integrado, un mix equilibrado entre los negocios convencionales y los de bajas emisiones y una cartera de activos diversificada. Nuestra evolución para consolidarnos como compañía multienergética es un elemento diferencial que nos permitirá seguir creando valor y afrontar con garantías el futuro", ha destacado el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.

