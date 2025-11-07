Banca Monte dei Paschi reduce un 12,7% el beneficio hasta septiembre

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.366 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que representa una caída del 12,7% respecto de las ganancias que se anotó un año antes la entidad toscana, que el pasado mes de septiembre culminó con éxito su OPA sobre Mediobanca.

La cifra de negocio de MPS alcanzó hasta septiembre los 3.054 millones de euros, un 0,5% más, a pesar del retroceso del 7,4% de los ingresos por intereses netos, hasta los 1.638 millones de euros, mientras que las comisiones cobradas aumentaron un 8,5%, hasta los 1.185 millones.

Las provisiones para pérdidas crediticias sumaron 254 millones de euros, frente a los 300 millones del mismo periodo del año anterior, incluyendo 79 millones en el tercer trimestre, un 6% menos.

Entre julio y septiembre, el beneficio atribuido del banco más antiguo del mundo, puesto que sus orígenes se remontan a 1472, ascendió a 474 millones, un 16,5% más. De su lado, la cifra de negocio disminuyó un 0,7%

En el tercer trimestre, los ingresos netos por intereses disminuyeron un 8,7%, hasta 544 millones, pero los ingresos de comisiones aumentaron un 7,3%, hasta 382 millones.

En cuanto al ratio de capital CET1, la referencia se situó en el 16,9% al finalizar el tercer trimestre, frente al 19,6% a 30 de junio y al 18,2% al 31 de diciembre de 2024.

De cara al último trimestre de 2025, la entidad italiana espera que el beneficio neto se mantenga prácticamente estable de forma recurrente, con un ratio CET1 estimado entre el 15% y el 15,5%.

El pasado mes de septiembre, Banca Monte dei Paschi di Siena culminó con éxito su OPA hostil sobre Mediobanca tras hacerse con el 62,3% del capital social.