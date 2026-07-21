La banca restringe la oferta de crédito en el segundo trimestre y prevé seguir así durante el verano

Archivo - Fachada del edificio del Banco de España situada en la confluencia del Paseo del Prado y la madrileña calle de Alcalá. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La banca restringió la oferta de crédito en el segundo trimestre de forma generalizada, ya fuera endureciendo los criterios de concesión, las condiciones aplicadas o ambos, según se desprende de la Encuesta de Préstamos Bancarios (EPB), elaborada por Banco de España de forma trimestral y publicada este martes.

Respecto a los criterios de concesión, se endurecieron "ligeramente" en financiación a empresa y en hipotecas, aunque se mantuvieron estables en crédito al consumo. La evolución fue algo más favorable que la que esperaba la banca hace tres meses por las menores tensiones en Oriente Próximo.

Las condiciones generales aplicadas a los nuevos créditos se endurecieron en los dos segmentos de hogares y se mantuvieron sin cambios significativos en el de financiación a empresas. En los préstamos destinados a consumo y otros fines, el endurecimiento se habría materializado en aumentos de los tipos de interés, como consecuencia de la traslación a los precios de los mayores costes de financiación soportados por los bancos, sin que ello afectara a los márgenes aplicados.

En los créditos para adquisición de vivienda, además de un aumento de los tipos de interés, se habría registrado también en algunas entidades un incremento moderado de los márgenes aplicados, tanto en los préstamos ordinarios como en los de mayor riesgo.

Por parte de la demanda, entre abril y junio se registraron "caídas moderadas" en crédito a empresas e hipotecas. En el primer caso, afectó más a las pymes y a los créditos a largo plazo. El crédito al consumo se mantuvo sin cambios apreciables.

Según los bancos encuestados, las menores inversiones en capital fijo y el nivel más elevado de los tipos de interés serían los factores que habrían motivado el descenso de la demanda de préstamos por parte de las empresas. Por su parte, las peores perspectivas del mercado de la vivienda y, en menor medida, un uso más elevado de fondos propios y los mayores créditos concedidos por otras entidades, explicarían la disminución de solicitudes en el segmento de crédito a hogares para adquisición de vivienda.

Para el tercer trimestre de 2026, las entidades financieras encuestadas prevén un moderado endurecimiento de los criterios de concesión de crédito a hogares, mientras que la financiación concedida a empresas se mantendría sin variaciones. Respecto a la demanda, las entidades anticipan nuevas caídas en los tres segmentos.

Asimismo, los bancos declararon que la evolución de los indicadores de calidad crediticia habría propiciado, durante el segundo trimestre de 2026, un ligero endurecimiento de los criterios de concesión del crédito a empresas, debido a un aumento de los riesgos percibidos. Para el tercer trimestre de 2026, se prevé un impacto similar.

El Banco de España ha vuelto a incluir una pregunta en la encuesta por la situación geopolítica. Los bancos siguen afirmando que no han modificado sus criterios de concesión por la guerra, con un impacto todavía nulo o limitado en la demanda. Las expectativas sí que eran mejores que el trimestre previo, debido a que la encuesta se elaboró cuando se había llegado a un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, pero antes de que se rompiera la tregua a principios de julio.